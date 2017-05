Terrorisme : cessez de nous mentir !

Au lendemain de l'attentat de Manchester un journaliste du Monde est sur place. Il aurait pu interviewer des parents des victimes. Ils auraient crié la haine qu'ils éprouvent à l'égard des assassins islamistes. Ah ça non, ça ne se fait pas ! Car, va donc savoir, si ces parents seraient "objectifs"…

Alors le journaliste cherche quelqu'un d' "objectif".

Et il trouve son bonheur en la personne de la présidente d'une association présente dans le quartier d’où venait le tueur. La fille, une Noire d'origine nigériane, lui dit qu'il y a toujours eu de la violence à Manchester. "Par exemple l'IRA", "des Blancs" précise-t-elle ! Et elle évoque les "innocents" que les avions occidentaux tuent en Syrie et en Irak. Le journaliste, content, retranscrit pieusement ses propos.

Ainsi sèche-t-on, vite fait, le sang des morts. Ainsi nous dit-on "circulez y'a rien à voir". Ainsi étouffe-t-on les sanglots de ceux qui pleurent devant les corps assassinés. Médias, hommes politiques, associations diverses rivalisent dans la course à celui qui déversera le plus de mots tièdes et mensongers.

S'il vous plaît cessez de nous mentir ! Cessez de nous dire "ils n'auront pas notre haine". Cette haine à laquelle on nous somme de renoncer est légitime. Sans elle pas de combat et une lâche défaite assurée. S'il vous plaît cessez de nous mentir ! Cessez de nous dire après chaque attentat que " la majorité des musulmans est pacifique". Bien sûr qu'elle l'est. Mais qu'est-ce qui vous pousse à le répéter sans cesse ?

La majorité des Allemands était pacifique. Est-ce que ça a sauvé la vie des six millions de Juifs exterminés par Hitler ? La majorité des Russes était pacifique. Est-ce que ça a freiné la folie meurtrière de Staline ? La majorité des Japonais était pacifique. Est-ce que ça a empêché l'armée nipponne de commettre d'abominables boucheries?

Cessez de nous mentir ! Cessez de nous dire que nous sommes coupables. Que nous avons torturé en Algérie. Que nous avons massacré des musulmans pendant les croisades. Que nous avons colonisé l'Afrique. Et que ceci explique les attentats sanglants commis au nom d'un dieu vengeur.

Oui cessez de nous mentir ! Certes vous n'êtes pas très nombreux. Mais vous occupez toutes les places où il faut être. Derrière les micros des radios. Devant les caméras de télévision. En face des ordinateurs des journaux. Oui taisez-vous ! Vos mots sont des crachats sur les tombes.