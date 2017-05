Tentative de survie électorale : Christian Estrosi ou la droite étranglée entre le FN et En Marche

Estrosi a de bonnes lectures. En l’espèce, il s’est plongé dans les résultats électoraux aux présidentielles à Nice, qui donnent ceci.

Le Front National en a fait 25. Au second tour, le Front National est monté à 40%, soit 6 points de plus que le score national. Une rapide soustraction permet à Christian Estrosi de comprendre qu’il ne pourra disposer d’une majorité aux prochaines municipales à Nice sans un secours des centristes… d’En Marche.

Estrosi face au glissement centripète imposé par En Marche

Or… comment rassembler au centre et à gauche quand on appartient à un parti qui mène la lutte contre le centre et sa nouvelle forme appelée En Marche? Estrosi a bien compris le danger. Au moment des municipales, en 2020, il sera très compliqué de compter sur des voix que l’on s’emploie à combattre. Le maire de Nice, pour assurer sa réélection, a d’ores et déjà besoin d’arrondir les angles pour sauver son fauteuil.

On ne lira donc pas autrement la démission surprise du président du Conseil Régional ce soir: il y a le feu à la grange, et il devient urgent de revenir aux fondamentaux politiques (sa ville) en souquant ferme pour accueillir les centristes.

Force centripète et force centrifuge chez les Républicains

Pour François Baroin, désigné pour conduire la campagne des législatives, l’opération va se révéler de plus en plus complexe à mener. Les anciens de l’UDF, comme Raffarin, perçoivent en effet le danger d’une conduite trop à droite, très près du rail Front National, quand un centre structuré fait sa réapparition. Non seulement, les thématiques sarkoziennes traditionnelles les éloignent de leur socle idéologique, mais elles constituent un vrai appel d’air pour les électeurs plus modérés, sensibles aux sirènes d’En Marche.

Pour les Républicains, il va falloir la jouer fine pour se sortir de ce guêpier. Les avertissements à Baroin ne devraient pas rester lettre morte

Aujourd’hui encore, Estrosi s’est fendu d’une sortie sur la “radicalisation” des Républicains: “Le premier mot dans ma famille politique, au lendemain de la victoire d’Emmanuel Macron, ça doit être ‘rassemblement’, ça ne devrait pas être ‘exclusion’. Si on part sur le mot ‘exclusion’ plutôt que sur le mot rassemblement, c’est la radicalisation pour les législatives telle que nous l’avons eue pour la présidentielle, et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous avez l’échec assuré”, a réagi Christian Estrosi sur CNews.

On comprend bien la difficulté… Rouler trop à droite signifie, pour beaucoup d’élus sortants talonnés par En Marche, brûler ses vaisseaux.