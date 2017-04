Tensions sur la présidentielle : bataille de meetings, déclarations choc et incertitude maximale pour le quatuor de tête

Le dernier rebondissement est livré par le sondage Kantar-Sofrès-One Point pour Le Figaro-RTL- LCI, qui place Jean-Luc Mélenchon devant François Fillon avec 18% de voix contre 17% pour le candidat de la Droite et du Centre qui se verrait relégué à la quatrième place, et serait éliminé du deuxième tour. Car faut-il le rappeler au soir du premier tour il n'en restera que deux dans la course et, pour l'heure, ce sont Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui seraient en tête, crédités de 24% d'intentions de vote chacun, mais en baisse de 2 points par rapport à la précédente étude.

A quinze jours du scrutin, le terrain reste mouvant, les rebondissements et les accidents de parcours sont possibles.

Hier, Jean Luc Mélenchon a impressionné avec son meeting de Marseille où il a pris la parole sur le Vieux Port devant une marée humaine. Le candidat de la France Insoumise a fait observer une minute de silence pour les migrants disparus en Méditerranée ; il se présente en "candidat de la paix", convaincu qu'il va gagner "ça s'entend, ça se sent, la victoire est à la portée de nos efforts"... Jean-Luc Mélenchon qui bénéficie d'une véritable dynamique, a gagné six points par rapport au mois dernier, au détriment de Benoit Hamon, mais aussi en séduisant des électeurs de droite !

Pas élire un copain…

Le rebondissement, François Fillon et ses partisans y croient. Le meeting de la Porte de Versailles a été un succès de participation ; il vient en quelque sorte couronner la remontée amorcée au meeting du Trocadéro. Les ténors de la majorité se sont succédés pour appeler au succès de leur candidat, cognant à bras raccourcis sur celui qu'ils jugent le concurrent le plus dangereux, Emmanuel Macron, présenté comme "le Trissotin de Monsieur Molière : On cherche ce qu'il a dit longtemps après qu'il a parlé". François Baroin a lancé : "qui pense aujourd'hui que Monsieur Macron n'est pas socialiste? Personne". Et Luc Chatel a enfoncé le clou : "vous avez aimé la synthèse molle de François Hollande, vous adorerez l'eau tiède de Macron." Pendant plus d'une heure, François Fillon a redit "sa volonté sans faille" et expliqué "qu'il ne s'agit pas d'élire un copain, il s'agit de choisir un président, et à travers lui, le destin que nous voulons nous ouvrir à la France". Il a vanté son expérience, se présentant comme le plus capé pour affronter une crise internationale, le plus protecteur et le plus sérieux avec le programme le plus cohérent : en finir avec les 35H et l'ISF, simplification du code du travail, augmentation des petites retraites et des petites pensions de réversion, réduction de la bureaucratie l'arrêt de "l'immigration sans intégration et sans assimilation"... Si la plupart des coups partent en direction d'Emmanuel Macron, pour François Fillon, Jean-Luc Mélenchon se rêve en capitaine du cuirassé "Potemkine, mais qui négociera la ferraille du Titanic". François Fillon veut y croire: sur le terrain ses partisans ressentent un frémissement, signe que les électeurs partis à cause des affaires seraient prêts à revenir et voter pour lui. Ce n'est pas encore perceptible dans les sondages mais compte tenu du nombre d'indécis, tout reste possible.