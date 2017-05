Tensions politiques sur l'Eglise : mais qu'a voulu signifier le pape François en disant qu'il ne sait pas d'où vient Emmanuel Macron ?

Atlantico : A son retour d’Egypte ce dimanche, le pape François a déclaré, au sujet d’Emmanuel Macron : "Je ne sais pas d’où il vient". Il a ajouté : "Je ne comprends pas la politique intérieure française". Peut-on considérer ces déclarations comme vraiment intentionnelles ?

Christophe Dickès : Dans une certaine mesure, il est vrai que le pape François ne "compren(d) pas la politique intérieure française". Et de manière générale, il existe un décalage entre ses perceptions et le monde européen. En effet, comme tous les papes, François ne peut se comprendre qu’à travers le prisme de ses origines. Or celles-ci sont sud-américaines, ce qui crée un décalage dans l’approche de la réalité et de la complexité européenne.

Par exemple, il n’évoque jamais les classes moyennes. Ses discours sont fortement marqués par une conception binaire des sociétés, héritée du mouvement de la théologie du peuple.

Il n’en est pas pour autant marxiste comme le disent certains conservateurs américains. La théologie du peuple n’est pas la théologie de la libération, même si elle en est issue. Comme l’écrit la journaliste Bernadette Sauvaget, cette théologie est marquée par l’impératif évangélique de l’option préférentielle pour les pauvres. Ainsi, tous les catholiques des classes moyennes européennes sont quasi absents de ses discours. A quelques exceptions près : son message à la jeunesse réunie à Cracovie pour les JMJ l’an dernier en est un des rares exemples.

La France est-elle une préoccupation pour le Saint-Siège ?

Beaucoup moins que sous le pontificat précédent, c’est une évidence : Benoît XVI est venu en 2008 en France et Nicolas Sarkozy a été reçu au Vatican à deux reprises. François a témoigné de sa proximité au moment des attentats. Il l’a naturellement montré à travers des messages de compassion adressés au président de la République, notamment et surtout après l’assassinat du Père Hamel par des islamistes. Mais il n’empêche, la position de la France semble décliner au Vatican.

La tradition diplomatique française à Rome s’éteint peu à peu. Le français était la langue de la diplomatie du Saint-Siège. Depuis l’élection de François, qui ne parle par le français, et la nomination du britannique Gallagher à la tête des services diplomatiques du Saint-Siège, l’anglais est favorisé. Pendant longtemps, le poste de ce dernier avait été occupé par un Français, le cardinal Tauran (1991-2003), aujourd’hui très malade, mais aussi par le cardinal Dominique Mamberti (2006-2014). On sait aussi que Jean-Paul II utilisait les services du cardinal Etchegaray afin d’entretenir une diplomatie officieuse. Enfin, Mgr André Dupuy, un des grands diplomates du Saint-Siège, est parti à la retraite en 2015. Par ailleurs, sur les cinquante-trois cardinaux créés sous le pontificat de François, un seul était français ! Ainsi donc, pour le pape François, la France paraît bien loin. Toutefois, je nuancerais mon propos car si le score de Marine Le Pen est élevé dimanche prochain ou si elle st élue, je pense que cela provoquera un certain remous au Vatican. En effet, le Vatican a toujours été pro-européen.