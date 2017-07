"De si tendres liens" : un petit bijou, rare, d'amour et de tendresse

THEATRE

De si tendres liens

De Loleh Bellon

Mise en scène: Laurence Renn Penel

Avec Christiane Cohendy et Clotilde Mollet

INFOS & RÉSERVATIONS

Théâtre Le Petit Louvre

Chapelle des Templiers

3, rue Félix Gras 84000 Avignon

Tél. : 04 32 76 02 79

http://www.theatre-petit-louvre.fr

Jusqu' au 30 juillet, à 21h30. Relâche les 18 et 25.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Une jeune divorcée élève seule sa fille. Les années passent, l’enfant grandit, devient une femme, s’émancipe, fonde une famille, tandis que sa mère vieillit et perd en autonomie. Entre elles, quelques petits conflits mais toujours un amour immense et une incommensurable tendresse.

POINTS FORTS

1) Qui a dit que les gens heureux n’avaient pas d’histoire ? Ici Charlotte et Jeanne, la mère et la fille, sont soudées inexorablement par un amour profond et un attachement viscéral. Ce qui n’exclut pas les petits heurts, les petites incompréhensions, certains reproches aussi. L’auteure, Loleh Bellon, ne sombre pas dans l’angélisme, elle est bien trop lucide pour cela, mais elle nous raconte, avant tout, dans ces rapports d’une mère et de sa fille, la chronique d’un bonheur. C’est délicieux… et si rare au théâtre !

2) Dans cette pièce, il existe souvent un parallèle astucieux entre certaines scènes qui se répètent à trente ou quarante ans d’intervalle, mais avec les rôles inversés par la vie. Parfois Jeanne est une enfant et sa mère, une jeune femme. Ou Jeanne est devenue une adulte tandis que sa mère est entrée dans le troisième âge. Quand l’une fait un cauchemar ou tarde à s’endormir, l’autre l’apaise ; quand l’une se prépare pour une soirée, l’autre la regarde admirativement ; quand l’une prend un train seule, l’autre pleine de recommandations l’accompagne à la gare… Et vice versa. Il arrive un jour, nous dit l’auteur, où nous devenons les parents de nos parents, et le comportement qu’ils ont eu avec nous, nous finissons par l’avoir avec eux.

3) La pièce dit aussi que les enfants et les vieillards, par leur faiblesse consubstantielle, sont dépendants des adultes et souffrent toujours un peu. Car les adultes sont absorbés par leur vie, accaparés par leur métier, leurs amours, leurs amis, et les délaissent. Ou pas… Car peut-être les enfants et les vieillards, par nature, ne sont jamais rassasiés de la présence des adultes et se trouvent dans une quête permanente de tendresse, forcément inassouvie. Qui sait ? Loleh Bellon ne tranche pas ; elle laisse la question posée.