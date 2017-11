"Le temps qui reste" : un temps qui s'étire..

THEATRE

LE TEMPS QUI RESTE

De Philippe Lellouche

Mise en scène: Nicolas Briançon

Avec Philippe Lellouche, Christian Vadim, David Brécourt et Noémie Elbaz.

INFOS & RESERVATIONS

Théâtre de la Madeleine

19 rue de Surène

75008 Paris

Du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 16h.

Réservations: 01 42 65 07 09

www.theatre-madeleine.com

RECOMMANDATION

BOF !

THEME

Quatre amis d’enfance se retrouvent à l’enterrement du cinquième inséparable de la bande, disparu subitement à l’âge de cinquante ans.

Sophie (sa femme), Sébastien, Paul et Franck évoquent le passé, leurs relations avec le défunt et leurs vies actuelles. Leur conversation digresse sur le temps supposé qu’il leur reste. Prenant conscience de l’urgence à profiter de la vie, ils révèleront des secrets et des désirs.

POINTS FORTS

-Les acteurs jouent avec naturel et sont crédibles dans leurs rôles.

-Le ton est fluide et contemporain, fidèle à celui des conversations entre proches et à la franchise des amis de longue date.

POINTS FAIBLES

-Un scenario qui surprend peu, malgré les révélations censées provoquer des rebondissements. Les personnages, excepté celui de Philippe Lellouche qui est un peu plus complexe que les autres, sont assez fades et peu attachants.

-Les dialogues, plutôt réussis au début de la pièce, tombent peu à peu dans la banalité et rendent encore plus quelconque ces quatre cinquantenaires dont la vie passionne peu. L’intention de Philippe Lellouche qui vise, par l’auto-dérision, à rendre comique leurs échecs amoureux ou professionnels, se transforme en humour un peu trop lourd …On aime ou pas !

EN DEUX MOTS

Cette pièce m’a rappelé le mauvais film générationnel- cet avis n'engage que moi...- de Guillaume Canet sur l’amitié, « Les petits mouchoirs ». Outre que la pièce repose sur la même idée de départ (dans le film, un groupe d’amis se retrouvent au Cap Ferret tandis que l'un des leurs est dans le coma à l’hôpital), les deux m’ont laissé la même impression désagréable : une vision sinistre de l’amitié et des « bandes de potes » qu’ils prétendent pourtant célébrer, et dans laquelle les absents ont toujours tort ...Dans la pièce, le ton est certes plus léger et comique, contrairement au sérieux affiché du film. Cependant, les deux m’inspirent la même interrogation : ces auteurs ont-ils vraiment des amis et ont-ils construit des amitiés?

Par ailleurs, qu’il s’agisse de trentenaires chez Canet ou de cinquantenaires chez Lellouche, on retrouve les mêmes poncifs de bobos égocentrés, leurs problèmes de couple, d’adultère, d’homosexualité refoulée suivie évidemment du fameux « coming out »…Conclusion : profitons du temps qui reste en effet...et choisissons bien nos spectacles !