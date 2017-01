"Le temps et la chambre" : Jouez le jeu, vous ne le regretterez pas

THEATRE

"LE TEMPS ET LA CHAMBRE" DE BOTHO STRAUSS MISE EN SCENE: ALAIN FRANÇON avec GEORGIA SCALLIET, JACQUES WEBER, WLADIMIR YORDANOFF, ETC.. INFORMATIONS

L'auteur

Né le 2 décembre 1944 à Naumbourg, à la fois dramaturge, romancier, et essayiste, Botho Strauss est aujourd’hui l’un des auteurs allemands les plus joués en Europe.

Il commence par faire des études de germanistique, d’histoire du théâtre et de sociologie à Cologne et à Munich. A 23 ans, il devient critique auprès de la revue « Theater Heute » et à 26, est recruté comme dramaturge par le directeur de la Schaubühne de Berlin, Peter Stein, qu’il n’a jamais quitté. Il commence par traduire et/ou adapter Ibsen, Labiche, Gorki, mais très rapidement, il écrit ses propres pièces, dont notamment, « La Trilogie du revoir », « Grand et petit » ou encore « Les Sept portes ».

La plupart ont pour thème la solitude, l’enfermement ou l’incommunicabilité. Elles sont le reflet de la vie de notre société.

A ce jour, Botho Strauss est l’auteur de vingt-quatre pièces, d’une trentaine d’ouvrages (à mi-chemin entre roman, philosophie et critique sociale), et de dizaines d’articles polémiques dans la presse allemande.

« Le Temps et la Chambre » , mis en scène ici par Alain Françon, a été créé en 1989 par Luc Bondy à la Schaubühne , et en 1991 en France par Patrice Chéreau. En 1992, ce dernier reçut pour sa mise en scène, le Molière du meilleur spectacle subventionné.

Thème

Parce qu’elle bouscule les codes de la narration, parce qu’elle ne fait appel à aucune émotion, parce que ses « personnages » peuvent être considérés plus comme des « figures » que comme des êtres de chair et d’esprit, « Le Temps et la Chambre » est une pièce difficile à résumer.

Quand le rideau (imaginaire) se lève, deux êtres de sexe masculin, Julius et Olaf ( Jacques Weber et Gilles Privat) devisent sur ce qu’ils voient (croient voir) dans le contre-bas de la pièce où ils se trouvent et qui est peut-être une chambre (comme le titre le suggère) ou un hall d’hôtel. Quoiqu’il en soit, ces deux là aperçoivent soudain une femme. A peine l’ont-ils décrite, qu’elle apparaît, comme par magie, dans le chambranle d’une porte… Cette femme (Giorgia Scalliet, de la Comédie Française), nommée Marie Steuber par Botho Strauss, sera, à cet instant de son apparition et jusqu’au baisser de rideau ( toujours imaginaire), le pivot féminin de la pièce.

Selon les figures masculines qui viendront se croiser dans ce lieu, on ne sait ni comment ni pourquoi, cette Marie Steuber, sans âge ni biographie définis, apparaîtra tour à tour, comme " une" représentation imaginaire possible de " la" femme: maîtresse, putain, cliente d’hôtel, voyageuse,femme d’affaires, et même, meurtrière en devenir…