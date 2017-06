Tempête sur Uber : la chute du patron du géant américain des VTC ne condamne pas l'ubérisation de l'économie

Les actionnaires de la société Uber se sont donc résolus à écarter le fondateur et à changer les dirigeants. Du coup,beaucoup d’analystes qui n’ont jamais admis ou compris les effets de la révolution digitale, ont vite fait de considérer les difficultés de Uber comme la preuve tangible et visible du dysfonctionnement structurel de l’ubérisation. Les fameux « je vous l’avais bien dit, cette ubérisation est une entreprise de démolition du système.Ça va mal se terminer ». L’analyse est un peu simpliste.



Uber est devenu un nom commun et son système de fonctionnement estconsidéré comme une école de pensée.

Il est évident que le départ de Travis Kalanick, fondateur et président de la société Uber, ne condamne pas le modèle de relation directe entre le client et le fournisseur de service.

Pour faire court, Travis Kalanick a été mis à l’écart pour trois raisons, qu’on retrouve hélas dans beaucoup d’entreprises, mais dont on parle moins parce qu‘elles ne sont pas emblématiques.

1ère raison, Travis Kalanick, 40 ans, restera comme un des inventeurs de la Silicon Valley les plus géniaux, mais aussi des plus arrogants, au point de se rendre insupportable par ses personnels, ses clients, ses concurrents et même ses actionnaires.

Au pays du digital, là où depuis 15 ans tout semblait possible, Uber a montré que parfois les entreprises grandissent beaucoup plus vite que leur fondateur.

Un journaliste américain de Fortune, qui a écrit un livre important sur l’histoire de Uber, expliquait dans le magazine que l’une des clés du succès, c’est que ces grands du digital ont su mûrir avec leur entreprise. Marc Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos(Amazon) ou Bill Gates (Microsoft) ont créé leur boite alors qu’ils étaient très jeunes, dans un garage ou dans une chambre de bonne. Mais ils ont évolué avec le succès et sont devenus complètement responsables de ce dont ils étaient à la tête.Avec des droits et des devoirs.

Travis Kalanick n’a pas compris qu’en accouchant d’une société qui, en 8 ans, est devenue leader mondial, il dérangeait beaucoup d’habitudes avec un modèle de fonctionnement tout nouveau. Travis Kalanick n’a pas pris la mesure de ses responsabilités. Son comportement personnel lui a valu un nombre invraisemblable de critiques, de plaintes et de procès. Arrogant avec ses partenaires, il est aussi accusé de sexisme dans sa gestion de personnel et de violence. Tout le monde se souvient de cette vidéo, enregistrée dans une voiture Uber où il traite le chauffeur comme un moins que rien.

Sur le fond, Kalanick avait peut-être raison de reprocher à son chauffeur des manquements à la qualité de service. Sur la forme, c’était inadmissible.

Ne parlons pas des plaintes pour harcèlements sexuels qui se sont abattues sur lui. Bref, Travis Kalanick s’est comporté comme un sale gosse trop gâté. Cela dit, les vraies raisons de son limogeage sont ailleurs.