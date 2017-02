Tempérer les points clivants de son programme ou rester le candidat qui ne cède pas aux intimidations : quel est le plus grand risque pour François Fillon ?

Atlantico : Aujourd’hui vont se réunir les anciens supporters d’Alain Juppé, ils souhaitent que leurs positions et propositions prennent plus de place dans la campagne présidentielle de François Fillon. En termes électoral, qu'aurait-il de plus à gagner selon vous, entre un virage au centre de son programme, et le fait d'assumer sans concession le programme qui a convaincu les électeurs de la droite ?

David Valence : Il faut distinguer trois "temps" dans les difficultés de Francois Fillon depuis sa désignation comme candidat de la droite et du centre.

Dans les premières semaines qui ont suivi sa victoire, beaucoup se sont étonnés de lui voir prendre du champ.

Sa parole est devenue très rare dans les médias en décembre et janvier.

Fallait-il plutôt imprimer, marteler, occuper tout l'espace? Reste que ce persistant et atypique silence a laissé s'installer un premier doute.

Les semaines passant, des critiques sont également apparues sur le projet avec lequel Francois Fillon l'avait emporté à la primaire, jugé trop conservateur sur les questions de société et trop libéral en économie.

Ces reproches de fond pointaient une réalité programmatique et humaine : Francois Fillon a peut-être estimé que sa victoire très nette valait approbation inconditionnelle et que la nécessité de "rassembler la famille" était un problème déjà réglé dans les urnes de la primaire.

Enfin, le soupçon d'emplois fictifs autour de ses collaborateurs familiaux l'a affaibli dans l'opinion.

Il est indispensable aujourd'hui que Francois Fillon retrouve sa capacité à proposer : un projet d'avenir, un destin pour notre pays qui rêve de redevenir grand. Il est urgent également pour lui de montrer que c'est autour de sa personnalité, de ses idées que se fait le rassemblement.

Sans donner l'impression de se renier, Francois Fillon gagnerait donc à envoyer de vrais signaux au centre : en parlant plus largement d'Europe par exemple et en termes plus positifs, plus ambitieux.

Une frange décisive d'électeurs centristes ou de droite modérée hésite en effet à voter désormais pour lui.

Lorsque l'on regarde les résultats des enquêtes d'opinion sur le premier tour de la présidentielle, une fuite des électeurs vers Emmanuel Macron, alors même que le candidat républicain traverse une séquence difficile, n'est pas vraiment engagée... Comment évoluer ce risque ? Quel niveau de rejet le candidat d'En Marche! suscite-t-il chez ces électeurs de droite ?

Francois Fillon est issu d'un grand parti de gouvernement actuellement dans l'opposition : il est normal qu'il bénéficie d'un socle solide. Il est logique aussi que la candidature d'Emmanuel Macron ne séduise pas massivement d'anciens partisans de Fillon, tant Macron leur apparaît lié au quinquennat de Francois Hollande.

Pour autant, si Francois Fillon ne "bouge" pas dans le sens du rassemblement, il remettra son destin aux autres. Faute de pouvoir remonter la pente, ses seules chances de succès reposeraient en effet sur la fragilité des autres : la conviction que Macron va commettre des erreurs, notamment.