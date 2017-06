Télétravail : voilà ce que travailler à domicile peut vous faire perdre sur le plan professionnel

Atlantico.fr : Comment se fait-il qu'alors qu'on vante de plus en plus le télétravail, des entreprises comme Apple, IBM ou Yahoo fasse marche arrière et encourage de plus en plus le travail dans un bureau, en équipe ?

Yves Lasfargue : Cela parait d'une grande évidence que le fonctionnement d'une entreprise repose sur le collectif. Quand cet aspect collectif n'est plus nourri par une présence physique, il tend à disparaitre. En cela, le constat fait par l'étude est donc logique. Quand un salarié est loin de son bureau, seulement les informations numérisées sont échangées. Les informations importantes liées aux comportements, aux discussions ne passent pas entre les individus. Une situation d'autant plus vraie à l'heure où les salariés doivent mettre beaucoup d'informations sur les réseaux, tout en sachant que ces informations deviennent ainsi connues de tous.

Si vous voulez échanger la moindre information confidentielle au sein d'une entreprise, vous ne pouvez le faire qu'en parlant de visu avec votre collaborateur.

Ce qu'on observe, c'est que ce retour touche spécifiquement de grandes entreprises américaines spécialistes de changements technologiques. Cela ne concerne pas encore les entreprises industrielles ou les carrières plus classiques. Je vois deux raisons à cela : la première c'est que ces entreprises américaines utilisent beaucoup le télétravail à 100%. C'est-à-dire à 100% à domicile, avec très peu de contacts physiques entre les salariés si bien que le lien social à tendance à se distendre. Ce lien social est non seulement négatif pour les salariés qui ne voient plus leurs collègues mais aussi pour l'entreprise car il n'y a plus d'esprit de coopération. La seconde raison est que ces entreprises ont beaucoup de centres de recherches, et qu'il semble que le télétravail ne soit pas favorable à l'activité recherche et création. Parce que cette activité, on le découvre de plus en plus, est une activité d'équipe. Je dis cela parce que dans les entreprises industrielles où il y a moins de centres de recherche, où le télétravail est à temps partiel, les difficultés mises en valeurs par les GAFAs sont moins sensibles.

Quelles sont les limites les plus importantes du télétravail ?

Toutes les informations ne passent pas. Le télétravail pur est insupportable pour le salarié et pour l'entreprise. Il doit nécessairement être à temps partiel, et pas plus de trois jours par semaines. Il doit être aussi organisé de sorte que pendant les deux ou trois jours lors desquels le salarié revient dans l'entreprise, ce dernier puisse avoir des réunions adaptées à son mode de travail, différentes des réunions traditionnelles. Cela doit être une réunion d'abord tournée vers la discussion et le commentaire. L'organisation de ces réunions doit être très rigoureuse car elle est centrale.

Le piège de base dans le télétravail est la charge de travail. Quand un individu est dans un bureau, ses collègues peuvent voir si une charge est trop importante, à commencer en constatant ses horaires. La surcharge de travail apparaît visuellement. Tout cela ne se voit pas à distance. Et le risque est de donner trop de travail à son travailleur. Et ce dernier risque de ne pas voir qu'il travaille trop longtemps sans se reposer. Il faut beaucoup de discipline. C'est pour cela que ce sont développées des notions comme le droit à la déconnexion, afin de permettre au télétravailleur de souffler.

Travailler de manière importante "hors site" peut-il avoir un effet négatif sur les relations de bureau ou sur la carrière ?

Les enquêtes annuelles de l'Obergo démontrent deux éléments. Le premier, c'est que les accords dans l'entreprise et le cadre de la loi, sont là pour protéger le salarié. La pratique étant récente, difficile d'avoir du recul pour le vérifier. L'autre élément, c'est qu'il n'y a aucune conséquence sur le lien social - avec le chef et les collègues - jusqu'à deux jours de télétravail par semaine. Pour preuve, si un salarié prend des RTT, cela ne change effectivement pas ses rapports dans l'entreprise. A partir de trois jours, les études montrent une distanciation du lien social, une perte d'information sur ce qu'il se passe dans l'entreprise.