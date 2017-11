Taxe illégale sur les dividendes : ce passionnant rapport de l’IGF pour comprendre comment se prennent les décisions publiques

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.

Décidément et comme le prouve l’actualité récente, vous ne couperez pas au bonheur d’être prochainement prélevé de vos impôts à la source. En tout cas, c’est dit, c’est calé, pour 2019, joie, bonheur et décontraction, vous y passerez !

Que se passe-t-il dans la tête des patrons français : plein de choses, et surtout du mieux.

Un nouveau "serious game" vient d'être publié par la société BrainHQ pour lutter contre la démence chez les personnes âgées, avec des résultats impressionnants. Intitulé "Double Decision", le jeu permet de stimuler autrement le cerveau pour diminuer de 33% à 48% l'apparition des démences grâce à une dizaine d'heures d'entraînement.

Ligne droite Pourquoi Les Républicains pourraient vite redevenir une menace pour Emmanuel Macron

La rhétorique qui veut que la droitisation de Laurent Wauquiez affaiblirait la droite est de plus en plus contestée : entre les députés LREM qui le trouvent dangereux, Patrick Buisson qui parle du danger de la "centrisation" de la droite et Marine Le Pen qui propose une alliance à LR, tout semble montrer que la stratégie menée par Laurent Wauquiez est payante.