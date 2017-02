Taxation des géants du net : les idées impuissantes de Thomas Piketty

En la matière, difficile de trouver meilleur exemple que les dernières aventures de Thomas Piketty, le nouvel économiste de choc de la fine équipe Hamon.Pour le petit Benoît, l’improbable candidat à la présidentielle pour ce qui fut, jadis, le Parti Socialiste, il existe un vrai problème avec les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), les grosses entreprises de l’internet.

Grâce à une presse au taquet sur le sujet, tout le monde sait bien évidemment que ces firmes, suspicieusement nord-américaines, font tout pour payer le moins d’impôts possibles, au contraire des entreprises franco-citoyennes qui ont le bon goût, elles, de se battre pour en payer le plus possible. Mais non seulement, elles ont le culot de mettre en place des mesures d’optimisations fiscales scandaleusement efficaces, en plus trouvent-elles le temps, dans le cours de leur activité, de constituer de gigantesques collections de données personnelles ! Tout se passe comme si leurs affaires dépendaient de cette collecte de données, de son analyse intelligente et d’une redoutable capacité à en extraire de la valeur et à la vendre à des clients très bien ciblés.

C’est, bien sûr, parfaitement intolérable ! Il faut donc agir. L’opération aura lieu en trois temps, menés avec brio par un triplet d’acteurs redoutables dans leur partie.

Dans un premier temps, tous les politiciens (qui vivent de l’impôt) et toute la presse (qui vit de subventions publiques) se ligueront pour faire entrer dans le crâne de leurs concitoyens (qui paient des impôts et des contributions) qu’échapper à l’impôt est une abomination sans nom. Au début, tout le monde comprend le piège et rappelle bien vite que l’impôt se doit d’être juste, contrôlé par le citoyen lui-même, et tout le tralala. Mais en laissant le message mijoter pendant quelques décennies, il finit par accrocher dans le subconscient collectif et à la fin, tout un peuple crie à l’unisson : « l’impôt, c’est citoyen, c’est câlin, on en veut tant qu’on peut ! ». Pour les têtards d’argent public, c’est gagné.

Dans un second temps, un gentil candidat à la présidentielle notera que ses frétillantes utopies, habilement construites sur une distribution de friandises gratuites, nécessitent des piscines de pognon frais dont l’État, fort malheureusement, ne dispose pas. Qu’à cela ne tienne : l’argent est là, disponible, en gros paquets joufflus, chez les riches et, surtout, dans les coffres de ces entreprises qui ne font rien qu’à piller ces données personnelles que nous nous battons, tous, pour leur donner gratuitement.

Notons au passage que cette idée d’aller taxer les utilisateurs et collecteurs de données personnelles n’est pas nouvelle, puisqu’en 2013, un rapport commandé par le gouvernement (dans lequel se trouvait justement le brave Ben) évoquait justement l’idée de taxer ces géants sur cette base. Finalement, tout comme l’idée aussi sotte que grenue de créer une taxe sur un loyer fictif qui revient régulièrement dans l’actualité pour habituer les citoyens à son apparition sur une feuille d’impôt un jour ou l’autre, à force de voir apparaître et réapparaître une « taxe « Google » ou autre « contribution GAFA », on finira bien par y arriver, n’est-ce pas ?