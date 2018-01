Taxation des entreprises : record battu ! Selon une étude de PWC, 62% du chiffre d’affaires des entreprises françaises est prélevé par la puissance publique

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a droit à toute notre commisération. Il illustre à lui tout seul le vieil adage : il est plus facile d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu.

Après la déclaration de candidature à la présidence du Medef de Patrick Martin, Frédéric Motte, Jean-Charles Simon et Geoffroy Roux de Bézieux, le président de l’UIMM Alexandre Saubot ne cacherait plus ses intentions d’ajouter son nom à cette liste déjà longue.

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.

Si la droite veut rassembler beaucoup plus large, et conforter sa résistance à LREM, il lui est nécessaire de définir une offre attractive pour un plus grand nombre d’électeurs.