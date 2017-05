Taubira, Hidalgo, Aubry (et quelques autres) lancent le mouvement “Dès demain”. Mais pourquoi ne l’ont-elles pas appelé “Vivement hier” ?

Leur mouvement, disent-elles dans un appel, est ouvert “à tous les humanistes”. Hé bien ça va en faire du monde ! Car tout le monde a été, est, ou sera humaniste. Sauf quelques monstrueuses exceptions historiques, du nom d’Hitler, de Staline, de Pol Pot et de Khomeiny. Un humaniste, c’est sympa. Ça aime son prochain, les enfants, les animaux et les fleurs. Pour ma part, je reste fidèle à la devise de W. C. Field, génial roi de l’absurde : “un homme qui n’aime ni les chiens ni les enfants ne peut être entièrement mauvais”.

Il est intéressant de noter que dans cet appel, les mots "gauche" et "socialiste" ne sont pas mentionnés.

Le premier est manifestement et durablement dévalorisé. Le second a des relents mortifères indiquant des pulsions suicidaires. Il est encore plus intéressant de signaler les noms des recrues qui se sont rangées sous la bannière “humaniste”. Mmes Taubira, Aubry, Hidalgo, ce n’est pas tout frais. Aucune allusion à l’âge de ces dames. Il s’agit de leurs parcours politiques où le passé rime avec passif.

Parmi les signataires de l’appel, on note la présence de Marylise Lebranchu : il y a longtemps, sous Jospin, elle a été Garde des Sceaux. Autre signataire : Jacques Higelin. C’est un chanteur qui a fait les beaux jours de la Vieille Grille dans les années 60. Encore un revenant : André Laignel. En 1981, il acquit une fort douteuse notoriété en lançant à la droite, à propos d’un projet de loi : “vous avez juridiquement tord parce que vous êtes politiquement minoritaires”.

Un bon point - un seul - pour ces fougueux et jeunes pétitionnaires. Ils récusent le face-à-face entre "ceux qui prônent la dérégularisation, et ceux qui misent sur la démagogie pour renverser la table”. On aura saisi qu’ils ont compris que Macron n’était pas vraiment de gauche. Son potage, une raffinée bisque de homard, n’est pas de leur goût. La soupe au cochon de Marine Le Pen non plus.

Mais leur tambouille à eux ? Elle a depuis longtemps dépassé sa date de péremption. Nous avons eu la gauche-caviar. Avec eux, nous assistons à la naissance de la gauche-Néandertal. Un avenir prometteur : vêtus de peaux de bêtes, nous allons pouvoir nous égayer sur notre belle terre de France. Moi je veux bien. Mais à la condition qu’ils réintroduisent dans nos champs et nos forêts un très bel animal nommé mammouth…