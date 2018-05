Talk to Books : le nouvel outil de Google qui permet d’interroger une base de 100 000 ouvrages. Petite révolution ou gadget... inquiétant ?

En tapant un mot, une expression ou une question, le moteur de recherche "Talk to Books" répond par des extraits appropriés, un peu comme une personne pourrait le faire lors d'une conversation. L'outil scanne une gigantesque bibliothèque en un temps record. Quels sont les avantages et les risques de cette nouvelle fonctionnalité de Google ? En quoi est-elle innovante?

Dominique Wolton : C'est toujours une question de fascination et de facilité. Nous sommes fascinés par la vitesse d'accès à l'information et à la connaissance. De même, il est plus facile de taper une requête que de lire un livre. Mais il faut comprendre que la vitesse n'est pas le symbole du progrès. Le travail de la connaissance est complexe, il ne s'agit pas seulement de correspondances entre des mots ou des expressions. Souvent, avec internet, on pense que tout devient facile, mais ce n'est pas le cas. Le temps gagné pour accéder à l'information, n'a pas de rapport direct avec notre culture.

C'est un peu comme avec les sites de rencontre en ligne, il est simple d'entamer une relation. Il est, en revanche, plus difficile de la faire durer.

Pierre-Marie Coupry : Talk to Book est avant tout un outil expérimental, qui a pour objectif de faire une démonstration, dans des conditions réelles, des travaux en recherche et développement de Google… C'est une innovation qui permet de comprendre la capacité de l'intelligence artificielle à répondre en langage courant à des questions posées sur le même registre. Il est basé sur la technique du "Machine Learning", qui prédit les réponses possibles et qu'il affine en temps réel. Ses "compétences" augmentent grâce à l'analyse permanente du comportement des utilisateurs aux réponses qu'il leur apporte.

Il semble trop tôt pour utiliser cet outil dans un cadre professionnel, scolaire ou universitaire. L'intérêt réside pour l'instant dans la familiarisation avec l'évolution des interactions homme-machine Ce type de fonctionnalité est un moyen pour Google de chercher des usages plus naturels pour les utilisateurs. C'est déjà ce que la société a commencé à faire avec son assistant domestique Google Home

Un tel outil peut-il remplacer le fait de lire un livre ou de s'instruire sur un domaine ? Peut-il transformer notre rapport au savoir?

Dominique Wolton : Je n'ai rien contre ce genre d'outils, mais cela n'a rien à voir avec de la connaissance humaine. C'est l'éternelle question de l'anthropomorphisation des machines. La technique utilisée par ce type de fonctionnalités n'est pas problématique en elle-même, c'est le discours tout autour qui peut s'avérer inquiétant. Il ne faut pas humaniser ces outils. Nous sommes des êtres bien plus compliqués, bien plus aléatoires que ne l'est l'intelligence artificielle. Faire un rapprochement entre les deux est dangereux.