Tableau apocalyptique et caricatural d'un futur trop vite annoncé

LIVRE

Guerilla

de Laurent Obertone

Ed. Ring

L’AUTEUR

Sous le pseudonyme de Laurent Obertone se cache un ex- journaliste de la presse hebdomadaire régionale, issu de l’ESJ de Lille, diplômé d’histoire et d’anthropologie.

Depuis 2013, ses ouvrages, « La France orange mécanique », inspiré du livre d’Anthony Burgess, «La France Big Brother », adaptation moderne d’Orwell, et « Utoya », étude introspective d’Anders Breivik, le tueur norvégien, font de lui un procureur très controversé de la décadence occidentale.

Son dernier roman « Guérilla » risque de ne pas arranger les choses…

THEME

A la suite d’un « incident» comme il pourrait s’en produire tous les jours (un policier perd son sang-froid et tire sur une bande de jeunes qui le menace), Paris, puis la France entière, s’embrasent. Pendant trois jours, les citoyens démotivés, les politiques dépassés et les journalistes doctrinaires se heurtent aux voyous, aux pillards et aux terroristes de tout poil. Sans force morale, la société explose et bascule dans le chaos. Chacun va se retrouver face à lui-même sans les béquilles habituelles que sont l’électricité, l’eau potable, les transports, les supermarchés, Internet et les réseaux wi-fi, bref, tout ce que le progrès avait décrété indispensable.

POINTS FORTS

A mi-chemin entre « Le Camp des Saints » de Raspail et « Ravage » de Barjavel, « Guerilla » dresse un tableau apocalyptique mais plausible d’un futur proche, s’appuyant sur des sources sûres qu’Obertone dit tenir des Renseignements Généraux et autres Services Spéciaux.

Evidemment, il force le trait (à l’image du Vivre-Ensemble devenu le Très-Bien-Vivre-Ensemble et du migrant muté en itinérant) mais l’extrapolation sonne juste : Les djihadistes, qui font d’un petit village un nouvel Oradour à seule fin de réaliser une video de propagande pour le grand califat, sont crédibles ; l’inertie des forces de l’ordre paraît ici à peine exagérée.

A noter p. 368 : Le seul militaire à enfreindre délibérément les ordres pour venir, avec 12 hommes, aider des civils assiégés s’appelle Danjou… Ça ne vous dit rien ? C’est le nom du capitaine de la Légion Etrangère qui résista avec 62 combattants à 3000 Mexicains dans une auberge nommée Camerone. Mais ça, c’était en 1863….

POINTS FAIBLES

1- La caricature outrée des nombreux personnages : les citoyens paralysés par la bien-pensance et les « élites » cyniques qui les manipulent, les « Identitaires » tétanisés par la violence et les blogueurs aspirés par le réel, les canailles encagoulées qui brûlent et tuent systématiquement (y compris le Président de la République !), aucun ne trouve grâce aux yeux de l’auteur ; sauf, peut-être, un colonel à la retraite, un toubib urgentiste, une jeune femme enceinte et un brave pépère qui manie si bien son fusil de chasse qu’il met en échec les terroristes islamistes. C’est tout.