Y-a-t-il vraiment en France un rapport entre allègements d’impôts pour les "riches" et creusement des inégalités ?

Atlantico : Le creusement des inégalités constatés depuis 15/20 ans ds le monde est il vraiment dû aux « riches » concernés par les allègements d’impôts prévus dans la loi de finances ?

Patrick Artus : Les inégalités ne se sont pas creusées si on regarde les inégalités de revenu. Si on regarde l'indice Gini des inégalités en France on est a 0.30 points, ce qui est le niveau le plus bas de l'OCDE et qui est le même depuis 30 ans. Ensuite si on prend l'indicateur Piketty la part du pourcentage aux revenus les plus élevés elle se balade entre 6 et 7% du revenu national ce qui est toujours dans les niveaux les plus bas de l'OCDE et qui est le même qu'il y a 20 ans. Il n'y a donc en France aucune augmentation quelque soit l'indicateur des inégalités de revenus après redistribution.

Par contre ouverture des inégalités de patrimoine. Du a la hausse de l'immobilier, du boursier…

Le refrain de gauche sur la hausse des dividendes n'est pas vrai/ Les dividendes en France ont augmenté a peu près comme le PIB et moins que les salaires.

La situation est donc très différente de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Etats Unis du Japon etc

La question en tout cas n'est pas pertinente pour la France vu qu'il n'y a pas d'augmentation des inégalités de revenu. Si l'on regarde les autres pays comme les US la réponse est oui.

Si l'on regarde la situation aujourd'hui dans l'OCDE le taux d'imposition moyen du revenu du capital, il est en France, toute sorte de capital confondu de l'ordre de 44%. Dans l'ensemble des autres pays de l'OCDE il est de 25% On taxe donc de 19 points de plus que dans les autres pays de l'OCDE les revenus du capital et cela a joué un rôle important dans le maintien d'inégalités faibles.

Avec Macron si l'on va vers le standard OCDE on va provoquer une augmentation des inégalités de revenus mécaniquement puisque les revenus du capital sont surtout reçus par des personnes aux revenus élevés et que la taxation des revenus du capital va baisser. La question "est ce que la réforme Macron de la fiscalité va contribuer à ouvrir les inégalités de revenus en France après distribution" la réponse est oui. Après cela l'autre question est "était-il pénalisant pour la France d'avoir une taxation plus élevée que dans les autres pays". La réponse est oui aussi puisque ça veut dire que le coût du capital est plus élevé que dans d'autres pays. On est donc bien obligé de s'aligner mais cet alignement va ouvrir les inégalités de revenus en France c'est indiscutable.