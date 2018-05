"T-Rex, chronique d’une vie de bureau ordinaire" : réaliste mais trop convenu

ONE MAN SHOW

T-Rex, chronique d’une vie de bureau ordinaire

d’Alexandre Oppecini

Mise en scène: Marie Guibourt

Interprété par Alexandre Oppecini

INFORMATIONS

Théâtre de la Contrescarpe

Les lundis, mardis et mercredis à 20h; dimanche à 18h30

Jusqu’au 27 juin

Réservations: 01 42 01 81 8

RECOMMANDATION BOF !

THEME

T-Rex est un one-man-show satirique, écrit et interprété par Alexandre Oppecini, qui s’inspire de faits réels sur les dérives du monde du travail. Il raconte l’histoire d’Alexandre, la trentaine, cadre dans une grande banque internationale à Paris, qui voit s’ouvrir devant lui une brillante opportunité de carrière. Il est alors confronté à cet univers impitoyable qui le renvoie aux terrifiants cauchemars de son enfance. Entre volonté de réussir, harcèlement et insomnies, il va basculer du côté obscur du monde du travail.

POINTS FORTS

1/ Elève au cours Florent avant de jouer dans ses pièces et celles des autres, Alexandre Oppecini, le comédien, incarne avec justesse ce jeune cadre dynamique plein d’entrain et sûr de lui qui sombre progressivement dans le cynisme et la folie, mettant en péril sa vie de couple et sa santé mentale dans cette descente aux enfers. Et se transforme avec talent en Myriam, sa boss, ou en Olivier, son N+1.

2/ Bien qu’il n’ait jamais travaillé dans une grande banque, puisqu’il a bifurqué vers le théâtre après une licence scientifique, Alexandre Oppecini, l’auteur, est un observateur pertinent des grandes entreprises, qui peuvent devenir des abattoirs à broyer les humains comme de vulgaires carcasses.

POINTS FAIBLES

Un seul point faible, mais il est de taille : le texte. Bien documenté, réaliste, il ne sort jamais du cadre qu’il s’est donné, sauf en de trop rares exceptions, comme le parallèle entre le T-Rex et le métro parisien.

Mais dans son ensemble, le texte manque de relief. Dommage de décrire une “vie de travail ordinaire” dans une partition qui l’est beaucoup trop, ordinaire. On aurait plaisir à se replonger dans le monde du travail, après une journée de boulot, à condition que l’histoire, les mots, les ambitions nous emportent dans un territoire inconnu, fantasmé, fantastique ou déraisonnable.

A vouloir être trop proche de la réalité, le texte ne nous surprend pas.

EN DEUX MOTS

On ne s’ennuie pas vraiment dans cette histoire d’un cadre qui perd progressivement le contrôle de sa vie professionnelle puis de sa vie amoureuse, mais on reste à la porte d’une histoire trop plate.

UN EXTRAIT

“Prendre le métro parisien aux heures de pointe, c’est un peu comme se faire gober par un T-Rex. Tout y est : l’odeur, la suffocation, les bactéries, l’écrasement. En fait, le métro parisien, c’est … une sorte de tube digestif géant, dont chaque station de métro serait à, la fois une bouche et un cul. Et nous nous sommes la nourriture, c’est à dire que quand on rentre on est frais mais quand on en sort, on est comme une merde”.