Y a-t-il quelqu’un dans la salle (de garde) qui a compris le plan de transformation de l’hôpital d’Édouard Philippe et Agnès Buzyn ?

e l’hôpital, et singulièrement de l’hôpital public, on connaît beaucoup de problèmes concrets qui semblent insolubles.

En premier lieu, la souffrance des personnels, nourrie par un management obsédé par les problématiques budgétaires de l’hôpital, a pris des proportions telles que les grèves ou les conflits ouverts se multiplient et deviennent un vrai sujet d’empêchement. En second lieu, les restrictions budgétaires obligent à des fermetures d’établissements qui suscitent également de nombreux conflits. En troisième lieu, l’évolution des pratiques médicales, notamment le développement d’une chirurgie ambulatoire au détriment de l’hospitalisation est un noeud gordien qui semble difficile à dépasser.

On s’attendait à ce que tous ces points soient traités dans le plan de transformation de l’hôpital.

Et ils ne le sont pas.

En tout cas pas clairement.

Le mystère des cinq chantiers de la transformation du système de santé

Il suffit de lire le dossier de presse pour comprendre le caractère totalement éthéré du projet présenté par le gouvernement, et désormais soumis à concertation. On lira par exemple que le premier chantier est intitulé:

INSCRIRE LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE DES SOINS AU CŒUR DES ORGANISATIONS ET DES PRATIQUES

Oh! que ça sent bon la note de synthèse de l’ENA. Mais ça veut dire quoi au juste? Le gouvernement ne pouvait mieux illustrer la rupture entre la « base » et les décideurs qu’en ouvrant son projet de transformation de l’hôpital par cette devise d’une abstraction totalement désincarnée.

Il faut lire les lignes qui suivent pour percer le mystère de cette phrase énigmatique:

La ministre des Solidarités et de la Santé a donc demandé à la Haute autorité de santé de lui proposer dès cette année, des indicateurs de qualité des parcours qui portent sur les dix pathologies les plus fréquentes (par exemple le diabète ou l’insuffisance rénale). Ces indicateurs seront systématisés durant l’année 2019.

Autrement dit, la « tête de gondole » du projet gouvernemental consiste à proposer des indicateurs de qualité… Voilà qui reste très « ENA ». L’idée n’est pas en soi inintéressante. Reste à savoir si elle est à la hauteur des enjeux.

Les autres chantiers sont à l’encan. On y trouve « REPENSER LES MODES DE RÉMUNÉRATION, DE FINANCEMENT ET DE RÉGULATION », « ACCÉLÉRER LE VIRAGE NUMÉRIQUE », « ADAPTER LES FORMATIONS ET LES RESSOURCES HUMAINES AUX ENJEUX DU SYSTÈME DE SANTÉ », « REPENSER L’ORGANISATION TERRITORIALE DES SOINS ».

Qu’en termes choisis ces choses-là sont dites! Rien donc (ou juste un paragraphe éthéré), sur la souffrance des personnels.

Un plan à long terme… mais vraiment ambitieux?

Le plan du gouvernement est ambitieux. Il s’inscrit dans la réflexion et la durée.