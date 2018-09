Y a-t-il un pilote dans l’avion de la politique fiscale Macronienne ?

Atlantico : Les orientations budgétaires 2019, dévoilées par Edouard Philippe dans les colonnes du JDD le 26 août ont été la cible de nombreuses critiques, visant notamment à le rapprocher aux exercices de François Hollande. Comment qualifier ce budget et quelle en est la réelle cohérence ?

Philippe Crevel : Depuis son élection, le Président de la République avait fait preuve de beaucoup d’habileté dans sa communication. Il nous avait habitué à communiquer rapidement et sur plusieurs fronts pour désarçonner ses opposants. Pour les premières annonces du budget 2019, il a laissé son Premier Ministre aller au charbon. La distillation de mesures peu populaires dans un quotidien du dimanche, à la fin du mois d’août, manquait de souffle et attirait l’attention de toutes les oppositions déjà revigorées par l’affaire Benalla.

Le projet de loi de finances constitue normalement un rendez-vous clef de la rentrée. C’est le projet de loi cadre de l’action de l’Etat. Or, en recourant à une communication en creux, en mettant en avant des mesures de redressement de compte, le Gouvernement semblait vouloir masquer non seulement la dérive des comptes mais aussi l’absence de stratégie budgétaire. Emmanuel Macron misait, comme dans le passé, François Hollande, sur le retour de la croissance pour résoudre les problèmes budgétaires. Si durant la première année, le Président dictait aux faits son rythme, depuis quelques semaines, c’est l’inverse. La réalité s’impose avec son lot d’écueils. Depuis plus d’un an, la restructuration de la sphère publique et la réduction des effectifs sont reportés. De ce fait, il n’est pas étonnant qu’avec le ralentissement de la croissance, la vague des dépenses publiques grossisse. Les solutions proposées par le Premier Ministre appartiennent bien à celles de l’ancien monde, désindexation de certaines prestations sociales, diminution homéopathique des effectifs de la fonction publique, report d’une mesure d’exonération des charges sociales, etc. Le Gouvernement pratique le jeu de bonneteau budgétaire à défaut de réformer. En cela, la continuité est de mise.

Dès lors, comment comprendre les arbitrages réalisés ? Quelles ont été les forces, la méthode, qui ont pu pousser le gouvernement à élaborer de telles orientations ? Faut-il y voir un symptôme d'un gouvernement pris de court par les événements, aussi bien politiques qu'économiques ?

Le ralentissement économique prive l’Etat de quelques milliards d’euros de recettes et augmente naturellement les dépenses. L’exercice budgétaire 2019 s’en trouve ainsi compliqué. En outre, du fait de la réintégration du CICE dans le barème des cotisations sociales, cet exercice était par nature complexe. En effet, l’Etat devra compenser les exonérations de charges sociales tout en versant le CICE des années antérieures. Après la bonne surprise du déficit de 2017 qui s’est élevé à 2,6 % du PIB, le Gouvernement savait avant même l’effritement de la croissance que le processus de retour à l’équilibre risquait d’être interrompu dès 2019 d’autant plus qu’il faut financer la suppression progressive de la taxe d’habitation. Le gouvernement donne l’impression de bégayer dans la mise en place des réformes. Après la victoire avec les ordonnances Travail et le demi-succès avec la SNCF, les autres réformes peinent à prendre forme concrètement. La révision constitutionnelle qui aurait dû être validée dans les premières semaines du quinquennat, n’a toujours pas franchi le cap de l’Assemblée nationale, la réforme de la formation professionnelle bute sur l’hostilité des régions, celle de l’assurance chômage cherche sa voie. L’étirement de l’élaboration de la réforme des retraites pourrait aboutir à son enlisement.

Le Président face à la montée des incertitudes économiques, montée du protectionnisme, Brexit, augmentation du prix du pétrole, aurait du prendre la parole pour fixer un cadre, une stratégie. Les Français supportent de moins en moins les petites mesures d’ajustement qui s’ajoutent les unes aux autres et qui n’aboutissent pas à rééquilibrer les comptes. Ils considèrent que la répartition des efforts est déséquilibrée. Les retraités, tant sous François Hollande que sous Emmanuel Macron, sont mis à contribution. Les classes moyennes peuvent également se sentir lésés en voyant leurs impôts augmentés. Les plus modestes considèrent que les pouvoirs publics gèlent leurs prestations tout en allégeant l’ISF des plus riches. Cette mauvaise impression mine la popularité de l’exécutif et peut l’empêcher de mener à bien sa politique de revalorisation du travail. Le Gouvernement pêche par l’insuffisance de pédagogie. Le recours à une politique économique impressionniste empêche les citoyens de s’y retrouver.