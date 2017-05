Y-a-t-il une idée pilote dans l’avion de l’opposition à Emmanuel Macron ?

Atlantico : Dans quelle mesure cette situation pourrait libérer un espace pour opposition structurée ? Pourtant, droite et gauche ne se caractérisent-ils pas, au moins pour le moment et malgré un début de tentative de renouvellement, par un défaut de projet alternatif permettant de convaincre les Français ?

Sylvain Boulouque : La première chose c'est qu'Emmanuel Macron (même si son deuxième tour est tout de même un succès puisqu'il obtient deux tiers des suffrages exprimés) si l'on se réfère au premier tour n'est en réalité élu qu'avec un peu moins de 25% des suffrages exprimés. Donc un peu moins d'un quart des électeurs, et en termes de voix on obtient moins de 20%. Donc il n'a pas du tout de majorité comme on pourrait le laisser penser. Ce n'est pas un président forcément bien aimé. D'autant que les ralliements qui se sont fait autour de lui sont pour la plupart sur la base d'une forte inquiétude vis-à-vis du Front National et non d'une adhésion à son projet.

Les Républicains et Jean-Luc Mélenchon (de manière subliminal pour sa part) ont appelé à voter pour lui afin de faire barrage au FN. Donc un très fort score mais un président mal élu au final.

Deuxième point concernant l'opposition structurée, c'est difficile de répondre pour le moment. Avec les législatives, on a quatre formes d'oppositions différentes (incarnés par Jean-Luc Mélenchon, Les Républicains, Le front National et la Parti Socialiste) et on se demande encore comment Emmanuel Macron va gouverner. On en sait pas quelle majorité ou quelle non-majorité il aura dans un mois. La droite et la gauche traditionnelle, si l'on excepte Jean-Luc Mélenchon qui a un projet d'opposition structuré, sont déconfis. Il y a une crise d'identité forte dans les deux camps qui fait qu'ils ne savent pas comment rebondir pour le moment. D'autant qu'Emmanuel Macron représente actuellement une force d'attraction pour un certain nombre de personnes, des représentants des partis. Ce qui fait que beaucoup quittent les partis traditionnels au profit du parti du nouveau président de la république. On ne sait pas encore quels dispositifs –ou sanctions- les partis traditionnels vont prendre face à ces "ralliements". On est dans l'attente de confirmation. D'autant que les listes définitives ne sont pas déposées.

Edouard Husson : Emmanuel Macron a magnifiquement joué le jeu des institutions de la Vè République. Il a refusé le jeu des partis, par exemple en ne tombant pas dans le piège de la primaire de la gauche, qui lui aurait été fatal. Il s'est présenté comme quelqu'un qui refusait la compromission avec des partis usés. C'était bien vu. Il peut à première vue se poser en rassembleur, du fait de son score au 2è tour. Deux obstacles se présentent immédiatement à lui: les institutions ont évolué depuis de Gaulle dans la mesure où le passage du septennat au quinquennat a fait coïncider (jusqu'à maintenant) élection présidentielle et élections législatives. Macron sera mis au défit, immédiatement, de trouver une majorité; et elle n'est pas gagnée d'avance.

Deuxième faiblesse de Macron: à la différence du Général de Gaulle, de Pompidou ou de Giscard, il n'est pas porteur d'une histoire personnelle dense dans un secteur d'action publique (ni privée d'alleurs). A la différence de Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou Hollande, il ne peut pas se targuer d'une longue carrière politique. Sa seule chance, c'est la faiblesse encore plus marquée de toutes les forces politiques - sauf le néo-communisme de Mélenchon. Etant donné qu'il n'est pas sûr que les Insoumis transformeront le score présidentiel de Mélenchon en députés, Macron se trouve face à un paysage très éclaté. Le parti socialiste s'est désintégré au terme de la présidence de Hollande. Les Républicains sont revenus à un étiage "chiraquien" (autour de 20%). Quant au Front National , il a raté de très loin la barre des 40% qui lui aurait permis de s'imposer comme la force d'opposition. Si je cherche un point commun à toutes ces faiblesses, j'identifie l'incapacité à s'adresser à l'ensemble de la société française. Hamon et Fillon ont disputé, sans succès, la "France d'en haut" à Emmanuel Macron. Marine Le Pen n'a pas su convaincre, dans l'entre-deux-tours, la "droite d'en haut" de la rejoindre pour conjuguer ses forces à la "droite d'en bas".

Au-delà des réflexes de vote à droite ou à gauche, y-a-t il en France un parti ou un mouvement dont le projet serait véritablement capable de convaincre les électeurs au point de souhaiter imposer une majorité de cohabitation ou à minima d’installer une force d’opposition limitant sensiblement la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron ?