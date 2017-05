Y a-t-il encore place pour un souverainisme libéral et éclairé en France?

Après le second tour des élections présidentielles (et singulièrement après le débat de ce second tour où Marine Le Pen s’est aventurée dans les questions économiques pour y ridiculiser les positions souverainistes sans les avoir comprises), faut-il conclure que le souverainisme libéral est condamné en France ? Cette conclusion est évidemment tentante, tant la victoire d’Emmanuel Macron semble prouver que la modernité se situe dans une intégration de la France à l’Europe poussée jusqu’au fédéralisme, et que la recherche d’une voie souveraine dans le développement économique paraît dépassée.

Pourtant, il suffit d’entendre les positions d’Emmanuel Macron face à Angela Merkel lors de sa rencontre à Berlin pour comprendre comment la question de la souveraineté revient obstinément dans les politiques européennes, et comment c’est sur elle qu’éternellement bute le débat sur l’approfondissement de l’Europe.

Le souverainisme allemand structure l’Europe

La grande naïveté française consiste à occulter avec constance les ambitions souverainistes des États-membres de l’Union, et singulièrement les ambitions allemandes dans le débat européen. Le rappeler est souvent stigmatisé comme s’il s’agissait d’une affirmation populiste ou identitaire. Il suffit, en France, d’essayer de comprendre la stratégie allemande, de suggérer que celle-ci ne se résume pas à un amour béat et aveugle de l’Europe, pour être soupçonné voire accusé d’être un troublion d’extrême droite ou germanophobe.

Pourtant, Angela Merkel, hier encore face à Emmanuel Macron, n’a pas dissimulé les calculs que l’Allemagne fait sur la question européenne. En quoi l’Europe est-elle utile à l’Allemagne? Telle est la question que posent l’AFD ou Pegida, et qu’Angela Merkel n’hésite pas à relayer dans ses déclarations officielles devant le président Macron. La chancelière sait que sa réélection dépend de sa capacité à apporter une réponse convaincante à ses concitoyens: soit la souveraineté allemande profite de la construction européenne et les résultats électoraux sont bons, soit elle coûte sans rapporter, et les Allemands sanctionnent.

Il n’y a que l’élite française pour stigmatiser ce comportement généralisé en Europe, et cette stigmatisation idiote est probablement l’une des raisons qui explique la montée des extrêmes dans notre pays.

N’ayant pas cette pudeur absurde, les Allemands savent clairement ce qu’ils veulent en Europe. Ils imposent par exemple à la Grèce un remède de cheval qui tue le cheval plus qu’il ne le soigne. Après une série de mesures d’austérité suicidaire, la Grèce reste désespérément condamnée à la récession. S’il fallait chercher une preuve de l’utilité du réflexe souverainiste, on la trouverait là. La coopération européenne mal comprise et mal maîtrisée peut condamner certains États membres à la désespérance.