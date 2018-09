Y'a-t-il en France beaucoup de gens qui disent "sale Arabe", "sale Nègre" et "sale Juif"?

Les immigrés ne sont pas une chance pour la France : c'est la France qui est une chance pour les immigrés. Cette évidence, confirmée par l'Histoire et les statistiques, est niée avec obstination. Pourquoi ?

France 2 diffuse actuellement une enquête intitulée "Histoire d'une nation". Un beau titre certes. Mais pourquoi l'Histoire d'une nation se résumerait-elle à celle de l'immigration ?

Pour que le procès fût équitable il eut fallu convoquer à la barre des témoins à décharge. Tel n'est pas le cas. Ca commence avec quelques clichés sur les bonnes espagnoles et les concierges portugaises. Facile et sympathique.

Tout cela dans le but recherché d'arriver à l'immigration d'aujourd'hui. Entre les lignes, entre les mots, entre les images on devine qu'il ne fait pas bon être Arabe ou Noir en France. Ainsi notre pays ne serait donc pas une terre d'accueil ? Il faut se demander alors pourquoi ils sont si nombreux ceux qui bravent tant de difficultés pour venir ici…

De tout temps la France a été une terre d'immigration. Les Juifs d'Europe centrale ont afflué. Parfois ils étaient traités de "sale Juif" par quelques (oui quelques!) antisémites. Les Italiens sont venus. Ils ont entendu quelques (oui quelques!) "sale ritals". Les Polonais sont arrivés en masse. Ils ont fait l'objet de quelques (oui quelques!) "sale polaks". Les Espagnols ont été logés à la même enseine.

Tous leurs descendants sont aujourd'hui français. Aussi français qu'un Normand, qu'un Breton ou qu'un Provençal. Ils sont chez eux chez nous. Ils sont français. Et leur origine n'est qu'une valeur sentimentale ajoutée à l'identité française.

Tel n'est plus le cas avec l'immigration d'aujourd'hui. Nombre –mais heureusement pas tous- d'immigrés d'Outre-Méditerranée nourrissent un fort ressentiment à l'égard de la France.

Tous ceux qui dans les médias et à la télévision dressent un tableau noir et mensonger d'une France raciste ne font qu'alimenter leur haine. Et en tout cas ils lui donnent une justification en la légitimant. D'un seul "sale Arabe" ils en font des centaines de milliers…

Ils sont chez nous et évidemment y resteront. Il ne tient qu'à eux et qu'à leurs compagnons de route (France 2 et tant d'autres) qu'ils se sentent chez eux chez nous. Le problème est que certains de ces immigrés et leurs descendants voudraient que ce soit chez eux mais plus chez nous…