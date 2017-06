De la Syrie à l’Ukraine, les (nouvelles) prises de position du Président de la République suscitent la perplexité

Atlantico : A la veille de son premier Conseil Européen, Emmanuel Macron a délivré une longue interview à 7 hebdomadaires européens, dans l'objectif de préciser ses intentions, particulièrement en ce qui concerne les enjeux internationaux. Comment interpréter les positions prises dans cette interview par le nouveau Président Français ?

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron n’avait donné ni grand discours de politique étrangère, ni grande tribune ou interview sur le sujet.

C’est donc une forme de plate-forme dans laquelle il résume sous une forme systématique ses grands principes et ses grandes idées. L’ensemble est cohérent et assez consensuel. J’adhère totalement à ses projets européens. Quelques-unes des affirmations présidentielles m’ont toutefois fait sursauter.

Emmanuel Macron « ne pense pas que la Russie cherche à nous affaiblir » ? De la part de quelqu’un qui a été directement victime des manœuvres du Kremlin, c’est soit de l’aveuglement… soit une stratégie visant à donner des gages à Poutine pour en faire un partenaire fiable. Si c’est cela, c’est au mieux inutile, au pire contre-productif.

On est frappé aussi par ses propos sur la Syrie. D’abord sur le diagnostic : il ne veut pas de changement de régime à Damas car cela risquerait de créer un Etat failli où prospérerait le terrorisme ! Comment dire… Il va falloir que sa cellule diplomatique lui mette le nez sur le dossier : grâce à Bachar-el-Assad et à Daech, qui sont les deux faces d’une même pièce de monnaie, on a en effet l’Etat failli ET le terrorisme ! Comme quoi la non-intervention des Occidentaux peut être encore pire que leur intervention…

En disant qu’il n’existe aujourd’hui pas de « successeur légitime » à M. Assad, il dit vrai. Mais cela légitime justement son pouvoir et désespère l’opposition, sans pour autant contribuer à la recherche d’une issue politique réaliste. Par ailleurs, il est faux de suggérer, comme le fait le président, que la France de Hollande avait fait du départ de M. Assad « un préalable à toute chose ». Paris estimait seulement – à mon sens à bon droit – qu’il ne pouvait plus être un élément de la solution politique à long terme.

Je ne suis pas à l’aise avec la manière dont il évoque la stratégie russe au Moyen-Orient. Un élément fondamental est omis : pour Moscou, damer le pion aux Etats-Unis et à l’Occident dans la région est un besoin, une raison tout à fait essentielle de l’intervention.

Enfin, sa grille générale de lecture du débat français de politique extérieure est à mon sens erronée. Comme certains responsables politiques et experts, il continue de penser que la France a tourné casaque en 2007, et abandonné une politique traditionnelle – le soi-disant « gaullo-mitterrandisme », qui n’a jamais existé – pour céder aux charmes du « néo-conservatisme » - alors que dans les faits Paris, et c’est d’ailleurs heureux, n’a jamais véritablement adhéré à cette ligne américaine de « promotion de la démocratie par la force ».