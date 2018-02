Syrie : ce redoutable désordre géopolitique mondial qui émerge sur les ruines encore fumantes de l’État islamique

Atlantico : Les autorités israéliennes ont abattu ce week-end un drone iranien qui était entré dans l'espace aérien israélien. Dans la foulée, un F-16 israélien a été abattu par le régime syrien. Après presque sept années de conflit, ces récents événements ont démontré que le conflit en Syrie, longtemps résumé à la simple lutte contre l'Etat islamique, s'est révélé être un conflit dans lequel les rapports de forces régionaux avaient une place prépondérante avec de nombreux acteurs extérieurs. Est-ce que la défaite militaire de l'Etat islamique a eu pour effet de complexifier la situation sur place entre les différents acteurs ?

Alain Rodier : Vous avez parfaitement raison. La défaite de Daech sur le terrain "conventionnel" (bien que l’organisation existe toujours avec un pouvoir de réaction pouvant être important) fait que les différents protagonistes se retrouvant sans « ennemi désigné » à combattre remettent le couvert car leurs intérêts sur zone sont différents. Une seule chose est certaine : ce n’est pas la Syrie et ses malheureuses populations qui sont l’enjeu des puissances présentes sur place.

- Les Russes sont là pour rester car ce pays représente pour Moscou la tête de pont indispensable en Méditerranée orientale. : le vieux rêve tsariste puis de l’URSS d’ "accès au mers chaudes" qui se réalise enfin !

- Les Américains qui songeaient à se désengager après la chute de Raqqa, la "capitale" du proto-Etat Islamique, ont décidé de rester afin de contrer Moscou et surtout l’Iran et la volonté d’influence de ces deux pays aujourd’hui considérés comme "ennemis" par Washington.

- Téhéran maintient son ambition de monter un corridor d’accès à la Méditerranée, ce qu’Israël refuse catégoriquement.

- Pour les Israéliens, les mollahs au pouvoir à Téhéran constituent la menace principale pour l’existence même de l’Etat hébreu : Il est vrai que ces derniers n’ont jamais cessé d’appeler à la disparition de l’"Etat sioniste" comme ils le nomment, et de faire peser une pression constante sur ce dernier en se servant de tiers (Hezbollah libanais, Hamas, Jihad Islamique Palestinien, etc.). La menace militaire est surtout constituée par l’arsenal balistique que Téhéran continue à développer - sans parler des doutes quant à sa volonté de se doter de l’arme nucléaire -. L’installation en Syrie de bases iraniennes permanentes qui "rapproche physiquement la menace" est estimée comme intolérable.

- La Turquie n’a qu’un seul souci : les Kurdes et la hantise de la création d’une sorte d’"entité" à sa frontière Sud. Cela explique les opérations militaires successives ("Bouclier de l’Euphrate" en 2016 pour s’emparer de la frontière entre l’Euphrate à l’est et le corridor d’Azaz à l’ouest, puis "Rameau d’olivier" début 2018 pour conquérir le canton d’Afrin). Les mouvements rebelles qui participent à ces opérations et qui sont entraînés par Ankara, ne servent que de "prétexte" à la Turquie pour conduire ses offensives en territoire étranger au mépris des règles internationales. Mais il faut reconnaître que la Turquie n’est pas la seule à procéder de la sorte puisque, si l’on s’en tient strictement aux textes (et même si on peut le regretter,) les Occidentaux n’ont aucune légitimité pour intervenir dans un pays dont de gouvernement est encore reconnu officiellement à l’ONU bien qu’il soit accusé de crimes de guerre et contre l’Humanité. Quant aux Russes, aux Iraniens et aux milices chiites irakiennes, afghanes et pakistanaises, elles sont là à la demande de Damas. Sur la base des textes, c'est donc "légal".