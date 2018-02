Syrie : mais pourquoi cette assourdissante indifférence occidentale aux attaques chimiques qui ont repris depuis le début 2018 ?

Atlantico : Selon des informations relayées notamment par le Washington Post, la population syrienne aurait été à nouveau victime d'attaques chimiques (chlorine), et, à plusieurs reprises, depuis le début de cette année. Une situation qui a été vivement dénoncée par Rex Tillerson, secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Alors qu'Emmanuel Macron avait, le 29 mai 2017, pu mettre en garde le régime syrien sur cette question « toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet d'une riposte immédiate » de la France, comment analyser la situation actuelle ? Faut-il voir un recul de la France, ou est-ce que la « riposte immédiate » pourrait être sérieusement envisagée en cas de confirmation de ces attaques ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : Il est vrai que lors du lancement du « Partenariat international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques », à Paris, le 23 janvier dernier, la vigueur du discours de Rex Tillerson était autrement plus roborative que les propos tenus par son homologue français.

Il reste que la diplomatie française est bel et bien à l’origine de cette initiative. Celle-ci s’inscrit dans la durée et ledit partenariat vise à contrecarrer la dangereuse banalisation de l’usage d’armes chimiques. D’une part, la convention signée en 1993 qui interdit leur utilisation a été signée et ratifiée par 192 Etats et elle donc quasiment universelle. D’autre part, l’emploi d’armes chimiques se banalise qu’il s’agisse d’Etats comme la Syrie ou encore la Corée du Nord ou d’entités anomiques et terroristes, à l’instar du prétendu « Etat islamique ». Il y a péril en la demeure. Cette initiative permet également de contourner le blocage imposé par la Russie à l’intérieur de l’ONU. Une « coalition de bonnes volontés » en quelque sorte.

En la matière, il n’y a pas de recul de la France, mais on peut à bon droit juger que le « immédiatement » employé par Emmanuel Macron était de trop. A la différence de septembre 2013, Paris et Washington sont à l’unisson. Et Donald Trump a déjà démontré sa résolution à frapper si nécessaire. Je vous renvoie au bombardement américain d’une base nord-syrienne, le 6 avril 2017, après l’attaque chimique de Damas sur Khan Cheikhoun (83 morts dont des femmes et des enfants, au nombre de 30 pour ces derniers). Des représailles doivent donc être envisagées. On doit penser que cela a été sérieusement envisagé lors des discussions restreintes qui ont suivi la réunion du « partenariat » contre les armes chimiques.

Peut-être que l’Elysée a voulu préserver les chances de la diplomatie (négociations dans le cadre de l’ONU, à Vienne, le 25 janvier 2018) et se donner le temps d’enquêter sur les frappes chimiques rapportées par le Washington Post et d’autres moyens d’information. L’échec de la session diplomatique de Vienne et le fiasco de la conférence organisée par la Russie, à Sotchi (29-30 janvier 2018), font entrer le conflit syrien dans une nouvelle phase. La position des Etats-Unis et leur stratégie en Syrie sont également plus précises et volontaires que précédemment. Donc, ne stigmatisons pas la prétendue faiblesse du président français et observons la suite des événements. Cela dit, soulignons le fait que des efforts diplomatiques à moyen et long termes ne sauraient pallier l’absence d’initiatives militaires sur le terrain. En clair, si des menaces de représailles ont été brandies, le cas échéant, il faudra les mettre à exécution.