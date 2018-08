Syrie : les insupportables menaces du chef des services de renseignements de l'armée de l'air syrienne

Atlantico : Le journal "The Syrian Observer" rapporte les propos de Jamil Hassan, chef des services de renseignements de l'armée de l'air syrienne, qui aurait déclaré que "3 millions de Syriens sont recherchés, leurs cas judiciaire est prêt" et "qu'après huit ans de guerre, la Syrie ne saurait accepter la présence de "cellules cancéreuses" qui seront "définitivement retirées"". Concrètement à qui ces menaces déguisées s'adressent-elles ?

Sarah Kay : Pour moi ces menaces s'adressent aux déplacés, qu'ils soient dans les camps de déplacés internes en Syrie ou réfugiés à l'étranger, ainsi que des membres de la population civile qui auraient survécu à la guerre. Il est parfaitement possible que dans ce chiffre exorbitant, on y trouve également des membres de groupes armés, mais les renseignements syriens ont toujours assimilé l'activité politique, aussi minime qu'elle soit, à du militantisme dangereux. Les risques sont multiples et certainement dans l'alignement de ce que le régime Assad, que ce soit sous Hafez ou Bachar, a toujours infligé à sa propre population: une détention arbitraire, prolongée, dans des conditions atroces, la soumission à la torture, voir aux exécutions sommaires pour ceux ayant survécu aux mauvais traitements.

C'est ce qui a toujours attendu ceux qui se sont exprimés sous ce régime, et qui a causé la révolution de 2011. Au final, Assad va punir les Syriens pour ce qu'ils ont enduré ces 7 dernières années. Il s'agit de punition collective, une violation du droit international.

Doit-on voir, dans ces propos la continuité de l'impunité que semble avoir retrouvé le régime de Damas qui a récemment mis à jour les registres d'état civil du pays, actant de fait la mort de centaines de personnes dans les geôles syriennes ?

Tout à fait. La liste des chefs d'accusation putatifs contre le régime syrien ne cesse de s'alourdir: utilisation d'armes chimiques, torture, détention massive et arbitraire, disparitions forcées, exécutions sommaires, bombardements de zones résidentielles. Le Conseil de Sécurité de l'ONU n'a jamais réussi à obtenir le consensus nécessaire pour saisir le Tribunal Pénal International des crimes commis par le régime puisque certains membres permanents niaient- et nient toujours - l'existence même de ces crimes. Un travail considérable a été effectué sur l'utilisation des armes chimiques et plusieurs organisations sont actuellement en train d'effectuer la tâche morbide de compter les morts. Il est très possible qu'à l'étendue des crimes du régime, on passe le seuil de crime contre l'humanité, tant l'ampleur de l'horreur devient systématique. Cela a déjà été soulevé par la Commission Indépendante d'Enquête de l'ONU sur la Syrie, en 2014, et repris, notamment, par Amnesty International. En tant que juristes, nous n'utilisons certainement pas ce terme à la légère, et au fur et à mesure que la guerre avance, et continue à détruire, il devient difficile de ne pas se résigner au fait qu'Assad se déclare victorieux sur l'Etat Islamique, sur les différents groupes armés qui se sont battus en Syrie, mais également sur la coalition, et surtout, avant toute chose, sur son propre peuple. Beaucoup ont spéculé sur la signification de ces certificats de décès, certains marquant une disparition vieille de plusieurs années, et tous indiquant une "crise cardiaque". Si la bureaucratie de la mukhbarat syrienne accepte d'éditer des documents officiels grâce auxquels les chercheurs peuvent croiser les informations et continuer à compter les victimes de massacres, c'est qu'elle s'inquiète bien peu de cette qualification, ou qu'elle part du principe qu'elle sera sans conséquences. Le soutien que la Syrie obtient de la Russie, ainsi que de plusieurs outils de propagande médiatique, lui permet de laisser planer un doute irrationnel, impensable et irresponsable, sur les circonstances de ces décès.