"La symphonie du hasard. Livre 1" : c'est bon, mais Douglas Kennedy peut faire mieux

LIVRE

« La symphonie du hasard. Livre 1 »

de Douglas Kennedy

Ed. Belfond

384 pages

22,90 €.

RECOMMANDATION

BON

>THEME

Bienvenue chez les Burns… Alice vit à New York, y est éditrice. Elle va visiter son frère cadet Adam en prison. Hier, il bossait à Wall Street, il y était un de ces jeunes loups à qui rien ne résistait, ne s’opposait ; aujourd’hui, il passe ses jours et ses nuits entre les quatre murs d’une cellule de prison.

Alice visite son frère une fois par semaine, et ce jour, il va révéler un secret. Un de ces secrets qui, inévitablement (?), font exploser les relations (sincères ou feintes) qui cimentent une famille. « Aux États-Unis, explique Douglas Kennedy, on est obsédé par l’image de la perfection, du bonheur, de l’opulence, etc. Mais cette vie idéale est un grand mensonge, ce vernis impeccable masque de grandes pathologies. Je pense que la famille est le grand défi de notre époque, son reflet aussi. C’est pourquoi, à travers un récit familial truffé de secrets, de trahisons, on aborde la question plus large de la société ».

Cette « Symphonie du hasard. Livre 1 » ne conte pas seulement une destinée familiale: en verve, Kennedy plonge la famille Burns dans l’histoire de l’Amérique des sixties et des seventies. Cette époque où le féminisme était balbutiant, où l’homosexualité était tenue pour une maladie mentale, où le racisme était encore l’ordinaire au quotidien, où un président américain faisait poser des micros dans les bureaux du parti adversaire…

Portés de New York à Dublin en passant par l’Amérique latine, les Burns, comme l’Amérique, c’était un clan. On y est volontaire et ambitieux, on veut la réussite, on est tout habité par les démons, on pense tant et tant au rachat. « La vie parfaite est un mensonge », aime répéter Douglas Kennedy.

>POINTS FORTS

-En se lançant dans le Livre 1 de cette « Symphonie du hasard » (une saga qui va courir sur, au final, environ 1 300 pages en trois volumes, le deuxième à paraître en mars 2018 et le troisième en mai 2018), on a la confirmation que Douglas Kennedy, un des auteurs les plus populaires en France mais encore méconnu dans son pays natal, est monté d’un cran dans l’ambition littéraire.

-Des mots qui cinglent, qui bousculent, qui interpellent. Exemple : « Toutes les familles sont des sociétés secrètes. Des royaumes d’intrigues et de guerres intestines, gouvernés par leurs propres lois, leurs propres normes, leurs limites et leurs frontières, à l’extérieur desquelles toutes ces règles paraissent souvent insensées ».

-L’histoire est contée par une femme. Sous la plume de Kennedy, c’est la huitième fois, sur treize romans. Mais plus précisément, c’est une première pour l’auteur puisque la narratrice est une adolescente, Alice Burns (née la même année que lui, ce qui lui fait dire à la manière d’un Flaubert : « Alice, c’est moi ! »).