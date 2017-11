Surtaxation des grandes entreprises : quand la France s’enferme dans le capitalisme court termiste

Le Conseil Constitutionnel a annulé la taxe de 3% sur les dividendes versés en octobre, provoquant une obligation de remboursement de 10 milliards € sur les caisses de l'État. Cette taxe frappait fortement (et c'était sa justification initiale) les entreprises qui distribuaient des dividendes importants. On connaît désormais très bien le refrain dominant à gauche sur la France championne du monde des dividendes versés aux actionnaires.

Le gouvernement a décidé de remplacer cette taxe inconstitutionnelle par une majoration exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés payés par les entreprises réalisant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Ce faisant, la taxe ne tient plus compte d'un éventuel versement de dividendes. Elle frappe selon le chiffre d'affaires, indépendamment de la politique de distribution de l'entreprise.

Les économes et les prudents pénalisés

On lira dans le Figaro l'interview du président de Pomona, Philippe Barbier, qui découvre le coup de massue imposé par l'État sur la tête de cette entreprise de taille intermédiaire qui investit fortement:

Nous avons choisi de verser des dividendes raisonnables, à hauteur de 20% de nos résultats. Nous privilégions l'investissement et la croissance. Du coup, nous n'avons pas payé beaucoup de taxe sur les dividendes par le passé. Nous devrions toucher environ 1,5 million d'euros de remboursement par l'État, suite à l'invalidation de cette taxe par le Conseil Constitutionnel. Mais comme nous réalisons un chiffre d'affaires important, de 3,8 milliards d'euros cette année, nous allons devoir payer les deux surtaxes prévues par le gouvernement pour compenser en partie la censure. La facture devrait être de 7,2 millions d'euros pour Pomona. Soit plus 4,5 fois plus que le remboursement!

Tout est dit! tous ceux qui ont évité de verser trop de dividendes pour privilégier l'investissement sont les grandes victimes de cette taxe. Dans la pratique, seuls ceux qui pratiquent un capitalisme débridé et court-termiste, qui distribue beaucoup de dividendes et épargnent peu, seront récompensés par l'invention fiscale de Bercy.

La finance frappée de plein fouet

L'effet le plus douloureux concerne toutefois l'industrie financière et tout particulièrement les grandes banques frappées par la crise de 2008... et les fleurons mutualistes.

Ceux-là, par principe, ne distribuent pas de dividendes, puisqu'ils n'ont pas d'actionnaires. Ils paieront donc une part importante de la facture. Par chance pour eux, les années concernées par la taxe étaient aussi des temps de vaches maigres pour les banques capitalistes: aucune d'entre elles n'a pu distribuer d'importants bénéfices durant la période.

Selon le président de la MAIF, Pascal Demurger, le surcoût pour les seuls assureurs mutualistes devrait avoisiner les 200 millions €. Il faudra attendre 2018 pour voir si cette saignée décidée brutalement et peu anticipée se solde par des hausses de tarifs.