Surprise, la principale diaspora d'Afrique sub-saharienne en France est désormais…

Atlantico : Suite à la publication par l'INSEE des statistiques d'immigration, quels sont les enseignements à tirer de l'évolution des chiffres concernant les personnes en provenance d'Afrique sub-saharienne ? Quelles sont les évolutions relatives aux principales nationalités représentées ?

Laurent Chalard : Parmi les près de 6 millions d’immigrés recensés en France métropolitaine en 2015, un chiffre en progression de 14,2 % depuis 2008, les immigrés originaires d’un pays d’Afrique subsaharienne (les données comprennent aussi les libyens et les égyptiens aux faibles effectifs) représentent 873 000 personnes, soit 14,6 % de l’ensemble de la population immigrée, un chiffre en augmentation sensible depuis 2008, leur croissance étant de 33,1 %, apparaissant bien plus élevée que la moyenne. L’immigration provenant d’Afrique Noire s’est donc poursuivie à un rythme soutenu au début de la décennie 2010 du fait d’un double processus : d’un côté, des arrivées importantes dans le cadre du regroupement familial, de l’autre, des arrivées de réfugiés liées aux nombreux conflits armés et régimes autoritaires qui sévissent sur le continent.

Concernant l’origine des immigrés, elle se caractérise par sa diversité, puisqu’il n’existe pas réellement une communauté numériquement dominante de manière écrasante. Chose qui peut apparaître surprenante au premier abord pour le profane, la principale communauté est constituée par les congolais, originaires du Congo Brazzaville et de la République Démocratique du Congo (RDC), dont les effectifs atteignent 142 000 personnes en 2015, une hausse à peu près identique à la moyenne (de + 34%), mais la plus importante en volume (+ 36 000 personnes), qui s’explique principalement par les flux croissants en provenance de RDC. Aucune autre communauté ne dépasse les 100 000 immigrés, les principales correspondant aux sénégalais, aux ivoiriens, aux camerounais et aux maliens. Il est à noter que la plus forte croissance en pourcentage concerne les guinéens, dont les effectifs ont crû de 62 % en 7 ans. En effet, une partie de la population fuit le régime autoritaire d’Alpha Condé.

Quelles sont les données permettant de faire un état des lieux de la répartition sur le territoire de cette immigration en provenance de la RDC et du Congo Brazzaville ?

Les données concernant la répartition géographique des communautés immigrées en France Métropolitaine sont, en règle générale, difficiles à obtenir en libre accès en-dehors des grandes communautés que sont les algériens, les marocains ou les portugais. Cependant, l’Insee inclut désormais dans ses données annuelles sur les naissances par département une catégorie « naissances congolaises », regroupant les nouveaux nés dont la mère possède la nationalité du Congo Brazzaville ou de la RDC. Si cela ne nous renseigne pas sur le volume exact de la communauté, par contre, c’est un excellent indicateur de sa répartition géographique sur le territoire national.