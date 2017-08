Surf, escalade ou marche à pieds ? Hit-parade des sports les plus dangereux de l’été

Atlantico : Plongée, escalade, surf, etc. En été, l’accidentologie est-elle plus élevée dans ces sports que dans d’autres disciplines ? Quel sont les 3 sports d'été qui mettent le plus notre corps à l'épreuve ?

Maxime Bilodeau : En valeur absolue, la discipline estivale la plus dangereuse n’est pas la plongée, ni l’escalade, ni même le surf : c’est la marche à des fins d’exercice ou de loisir.

C’est elle qui occasionne le plus de consultations chez un professionnel de la santé, et ce uniquement parce qu’elle est pratiquée par plus ou moins 50 % de la population, selon les endroits dans le monde.

Ceci étant dit, lorsque l’on tient compte du nombre de participants par discipline, le portrait change dramatiquement. Aux oubliettes la marche avec ses maigres 1 à 2 % d’accidentés par année. Idem pour des activités comme le surf et l’escalade où les blessures sont certes présentes, mais, en fin de compte, relativement peu fréquentes.

Pour trouver des vainqueurs à ce sombre palmarès, il faut se tourner vers des sports comme le football, la plongée en apnée et le saut extrême (BASE jump). Dans le premier, le nombre de traumatismes d’ordre musculosquelettique (ruptures ligamentaires, claquages musculaires, etc.) y est particulièrement élevé. Dans le second, le nombre d’incidents de plongée — la plupart du temps non répertorié — est alarmant. Et dans le troisième, c’est le nombre de morts, entre 10 et 20 par année, qui surprend. Certaines études établissent à environ 1 sur 60 le nombre de chances de mourir en pratiquant le saut extrême.

En quoi ces sports sont-ils, par nature, plus exigeants que d’autres sur le plan physiologique ? Pourquoi nous mettent-ils davantage à rude épreuve ?

Phases de jeux très intenses, changements de direction fréquents, accumulation de fatigue, etc. : le football répond à l’ensemble de ces critères. Ajoutez à cela une bonne dose de compétitivité, ainsi que le fait que des contacts entre joueurs soient monnaie courante, et vous obtenez la recette parfaite du sport qui " abime ". Notons ici que le rugby, le basketball et le football américain ne sont pas en reste, bien au contraire.

La plongée en apnée est doublement exigeante. Primo, elle exige des apnéistes de s’aventurer jusqu’à l’extrême limite de privation d’oxygène que leur organisme est prêt à endurer, ce qui cause son lot de syncopes (blackouts) et, malheureusement, de décès. Secundo, ses formes en profondeur viennent avec la nécessité de composer avec un environnement des plus hostiles, où chaque tranche de dix mètres de profondeur équivaut grosso modo à une atmosphère de pression en plus.

Le saut extrême est l’exemple parfait de sport "coup de poker". Car, peu importe la préparation et la planification effectuée en amont, il existera toujours une part significative de risques qui échappera au contrôle des sauteurs. On ne peut pas s’approprier l’ensemble des variables reliées au fait de sauter d’un objet fixe situé en hauteur. L’incertitude est simplement trop présente.