Supprimer les allocs pour les familles riches, le très mauvais calcul économique du gouvernement

Atlantico : Au-delà de l'apparente justice de cette mesure, ne s'agit-il pas d'une mesure globalement défavorable aux familles ? Les cadres supérieurs qui gagnent plus de 6000 euros dans une grande ville sont certes des privilégiés mais ils sont aussi obligés d’avoir recours des emplois à domicile car les nécessités de leurs carrières l'exige souvent (nounous pour aller chercher les enfants à l'école quand ils sont encore au bureau etc.). Leur cadre de vie - facilité matérielle exclue - ne justifie-t-il pas ainsi autant des allocations que les autres familles ?

Jacques Bichot : La politique familiale fut au lendemain de la Libération une politique nataliste, qui absorba près de la moitié des ressources de la jeune Sécurité sociale (40% en 1946, 50 % en 1948). Le taux des cotisations famille, 12 % en 1946, a culminé à 16,75 % en 1951, avant d’évoluer à la baisse à partir de 1959. Après la Libération, le général de Gaulle ne resta pas longtemps à la tête de l’État, mais le personnel politique de la IVe République resta fidèle à l’idée qu’il avait exprimée en disant que, si les Français ne se remettaient pas à faire des enfants, la France ne serait plus qu’une grande lumière qui s’éteint. Et ce fut le « baby-boom », avec durant vingt ans un taux de fécondité d’environ 2,8 enfants par femme.

La Ve République, curieusement, prit le contrepied de la politique impulsée précédemment par son créateur. La politique familiale devint progressivement une politique sociale, destinée à venir en aide aux malheureuses victimes du « risque famille », comme si mettre des enfants au monde et les élever était une sorte de maladie ou d’accident. Les technocrates se mirent à compliquer le système des prestations familiales, en multipliant les formules et les conditions d’attribution – y compris les conditions de ressources. Dix ans plus tard le baby-boom était remplacé par une natalité permettant à peine, ou pas tout-à-fait, le renouvellement des générations.

La diminution du poids des prestations familiales dans le budget des familles modestes a été de pair avec la multiplication des conditions de ressources qui a pénalisé les familles aisées. Les « pauvres » n’ont pas le moins du monde profité de la diminution des prestations familiales destinées aux « riches ». En fait, le personnel politique a tout simplement cessé de considérer la naissance des enfants comme un atout pour le pays. Les réductions de prestations ciblées sur les familles aisées ont, bien plus efficacement que tous les discours, montré à l’ensemble des familles qu’elles n’étaient plus intéressantes pour nos gouvernants. Le poisson pourrit par la tête : quand on envoie aux cadres et aux chefs d’entreprise un signal comme quoi la République se fiche qu’ils aient ou non des enfants, les professions intermédiaires et les plus modestes entendent ce signal 5 sur 5, presque comme s’il leur était destiné.