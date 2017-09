Suppression des régimes spéciaux de la SNCF : pourquoi les cheminots CGT sont les principaux ennemis de la sécurité sociale depuis 70 ans

Selon une étude réalisée par l'Institut de recherche Walter Reed Army en 2016, la caféine ne serait efficace contre le manque de sommeil qu'à très court terme (3 jours maximum), sans pouvoir apporter d'effets durables sur la performance, le niveau d'alerte, et l'humeur.

Le départ anticipé de Stan Fischer à la mi-octobre va modifier en profondeur l’équilibre du board de la Fed. Jusqu’alors sur les 7 membres, 4 avaient été nommés par Obama et il restait 3 sièges vacants. L’avantage numérique était en faveur des anciens avec une politique cohérente.

Le jeu dont l'objectif est de tuer l'ensemble de ses adversaires sur un territoire de plus en plus restreint, est un énorme succès.

Dans son discours du 7 septembre, Mario Draghi revient sur le second semestre de 2017 dans la zone euro. Avec une croissance en légère hausse et une inflation en baisse, il reste cependant méfiant.

La stratégie européenne d'Emmanuel Macron manque tout à la fois de hauteur, de nouveauté et de méthode. Il est à craindre qu’il n’aille pas beaucoup plus loin que le « volontarisme » tournant à vide, qui a tenu de politique européenne à ses prédécesseurs…

Dans son dernier livre, le grand historien Michel Zinc explique comment, à travers le christianisme, l'humiliation et l'humilité, telles que nous les concevons aujourd'hui, ont trouvé leurs racines au Moyen Age. Une démonstration qui se révèle capitale pour comprendre le fonctionnement de notre société.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cyclisme: un duel Sagan/Van Avermaet arbitré par Uran aux GP de Québec et Montréal

Mort de Pierre Bergé, mécène et ex-compagnon d'Yves Saint-Laurent

Liaisons maritimes coupées entre Guadeloupe et Saint-Barth/St-Martin

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Pendant des décennies, en effet, la SNCF a vécu d'une subvention de compensation de ses déficits par l'État, qui a permis aux personnels de vivre dans une parfaite allégresse. Sur le fond, il n'était pas anormal que le contribuable apporte sa participation à une entreprise qui décongestionne les routes et permet de se déplacer sans pollution excessive. Sur la forme, le choix fait au moins jusqu'en 1974 de financer "à guichet ouvert" tous les débordements de la SNCF a largement nourri une culture de la victimisation et du relâchement parmi les cheminots.

Les cheminots avaient une autre bonne raison de rester hors les murs de la sécurité sociale. Cette astuce leur a permis, depuis 1945, de faire financer l'essentiel de leur entreprise et de leur protection sociale par le contribuable.

Bref, depuis 1945, la France a toujours vécu, contrairement à la propagande de la bien-pensance, une résistance quasi-instinctive à la sécurité sociale et à ses ambitions orwelliennes . On peut d'ailleurs savoir gré aux cheminots CGT d'avoir mené la lutte mieux que beaucoup de libéraux.

On ne dira jamais assez que c'était une profonde régression sociale par rapport au système existant avant 1940, qui avait placé l'âge de la retraite à taux plein à 60 ans. Les adversaires d'une sécurité sociale ouverte à la concurrence omettent toujours de le rappeler. Mais la sécurité sociale offrait des prestations tellement faibles par rapport à l'existant nationalisé par Vichy que personne ne voulait du régime général.

Tous ceux qui nous vantent aujourd'hui les bienfaits du Conseil National de la Résistance et de la "Sociale" feraient bien de se souvenir que les premiers ennemis de la sécurité sociale furent les cheminots CGT eux-mêmes.

Tout cela est évidemment l'occasion de rappeler quelques anomalies que la bien-pensance et la presse subventionnée évitent de relever.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres