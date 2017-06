Suppression de la Cour de justice de la République et frais des élus, attention à ne pas confondre moralisation et démagogie

Atlantico : Ce 1er juin, François Bayrou a pu avancer les propositions relatives à la loi de moralisation de la vie publique, au travers de 3 volets. Avant d'en examiner le contenu, quel bilan peut-on faire de l'ensemble ?

François Abel : L’impression d’ensemble est double : de la précipitation et un ensemble sans grande cohérence.

De la précipitation car ces mesures vont durablement et profondément affecter le fonctionnement politique français et donc la perception et la confiance des citoyens dans la vie politique. Or il n’y a eu aucun débat, aucune évaluation qu’à leurs effets anticipés. On pense par exemple à l’instauration d’un nombre de mandats maximum dont les conséquences positives et négatives font l’objet d’évaluations scientifiques très abondantes mais dont on ne retrouve aucune trace autour de la préparation de ce projet.

Un ensemble sans trop de cohérence car on ne voit pas très bien ce que viennent faire dans une même démarche les changements de modalité de financement des campagnes électorales et la question de la présence des anciens président au Conseil Constitutionnel.

Le Premier volet, constitutionnel, vise quatre points ; la suppression de la Cour de Justice de la République, l'impossibilité pour des députés, sénateurs, et exécutifs locaux ne pourront exercer plus de 3 mandats identiques et successifs (en dehors des petites communes), les ministres ne pourront plus exercer un mandat exécutif local, et enfin, les anciens Présidents ne pourront plus être membre du Conseil Constitutionnel. Ces propositions répondent elles véritablement à une nécessité, avec quelle efficacité ? Quels sont les bienfaits, ou les méfaits éventuels de telles propositions ?

Je laisse les dimensions juridiques aux juristes concernant la Cour de Justice et le Conseil Constitutionnel.

Concernant l’interdiction des mandats exécutifs locaux pour les ministres, deux remarques. La première est que cela ne changera pas grand-chose par rapport à la pratique actuelle qui reposait sur un usage. Dans les faits, les ministres officiellement n’exercent plus un mandat exécutif local mais reste présents et contrôlent la vie publique locale en tant que conseiller et éventuellement en plaçant à la tête de l’exécutif un affidé qui leur rendra les clés une fois le poste de ministre perdu. La seconde est qu’il faudra voir les détails de la mesure, le diable est toujours dans les détails, comme par exemple est-ce que les vice-présidences de collectivité territoriales seront concernées, est-ce que les mandats de présidence d’intercommunalité échapperont à la règle ? Par exemple, jusqu’à présent toutes les réglementations contre le cumul ont exclu les mandats intercommunaux. Est-ce que ce sera encore le cas ? Si oui, il y aura des ministres présidents de métropole en lieu et place de ministres maires, ou encore des ministres vice-président de collectivité et non des ministres présidents.