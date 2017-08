Sunnites contre chiites ça c’était avant : désormais les puissances du Moyen Orient jouent la carte du nationalisme

Atlantico : Ce dimanche 30 juillet, le chef politique chiite irakien, Moqtada al-sadr, s'est rendu en Arabie Saoudite, ou il a pu rencontrer Mohammed Bin Salman, le nouvel homme fort du Royaume, sa première visite en 11 ans dans ce pays voisin. Selon l'ancien diplomate Melkulangara Bhadrakumar, une telle visite pourrait marquer une volonté de l'Arabie Saoudite de délier la relation entre l'Irak et l'Iran, en favorisant un nationalisme irakien, au détriment d'un lien religieux unissant l'actuel gouvernement irakien à l'Iran.

Dans quelle mesure une telle tentative de l'Arabie Saoudite pourrait avoir des résultats ? Le terreau nationaliste irakien est il en mesure de supplanter une opposition religieuse ?

Roland Lombardi : Il est certain que l’invitation par les autorités saoudiennes de l’éminent dignitaire chiite irakien, Moqtada al-Sadr, est assez symbolique et surtout révélatrice d’un tournant majeur dans la diplomatie de Riyad dans la région. Reçu à Jeddah par l’ancien ambassadeur saoudien en Irak et actuellement ministre d’Etat chargé des Affaires du Golfe, Thamer al-Subhan, puis surtout par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, Moqtada al-Sadr (dont la dernière visite dans le royaume remonte à 11 ans) est le second responsable irakien à se déplacer en Arabie saoudite. En juin, c’est le Premier ministre irakien en personne, Haïder al-Abadi (un chiite lui aussi) qui était invité dans la ville située sur les bords de la mer Rouge. Et en février dernier, ce fut le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir qui effectuait une visite à Bagdad, la première à ce niveau en Irak depuis 2003. N’oublions pas aussi la récente réouverture de deux postes frontières fermés depuis les années 1990… Donc, clairement, il y a de la part des deux pays, une volonté de normaliser leurs relations. Du côté saoudien, c’est évidemment un changement diplomatique important dans sa politique régionale initiée depuis ces dernières années. Cela confirme également les nouvelles inflexions de Riyad vis-à-vis de la région, mais qui sont, de fait, consécutives à ses difficultés actuelles. Pour en revenir à la visite de Sadr, elle peut paraître étonnante puisqu’on connaît très bien la position des Saoud envers les chiites… Alors assistons-nous à un véritable réalignement de la stratégie saoudienne en Irak ou simplement à une volonté de Riyad de contrecarrer (ou du moins d’essayer) l’influence grandissante de l’Iran, des « Perses chiites » sur les « Arabes chiites », ou encore une tentative de diviser ces mêmes chiites d’Irak ? Pour ma part, je ne crois pas à ces dernières options. Pour comprendre cela, il faut revenir sur la personnalité de Sadr. En effet, Moqtada al-Sadr est un chef à la fois religieux et politique. En cela, il déroge aux fortes recommandations des hauts dignitaires religieux chiites irakiens qui interdisaient aux religieux d’entrer dans le gouvernement. Or, le mouvement de Sadr, qui est une organisation religieuse mais également politico-sociale et surtout nationaliste, compte en son sein des députés et, par le passé, a participé aux différents gouvernements. Certes, son parti a connu depuis une relative perte de vitesse mais le dignitaire chiite jouit encore d’une certaine influence, notamment lorsqu’il avait soutenu, il y a plus d’un an, un vaste mouvement populaire contre la corruption. De plus, n’oublions pas que natif de Koufa, au sud de Bagdad, il est le descendant de grands ayatollahs, les Sadr, dont certains ont été exécutés par le régime de Saddam Hussein. Cette prestigieuse lignée lui donne une certaine légitimité. D’autant plus, qu’à partir 2003, alors qu’il n’a qu’une vingtaine d’années, il prend la tête de la résistance chiite contre l’occupation américaine avec l’Armée du Mahdi, sa puissante milice forte alors de 60 000 combattants. Toutefois, aujourd’hui, Moqtada al-Sadr est loin de représenter l’Irak et même tous les chiites d’Irak. Loin de là. En effet, la communauté chiite en Irak n’est pas aussi homogène qu’on pourrait le croire et plusieurs tendances et courants se partagent son leadership. Pour résumer rapidement, on peut noter l’importance de la puissante famille Hakim, dirigée par Ammar al-Hakim, la grande autorité de l’ayatollah Ali al-Sistani et bien sûr, les partisans du Premier ministre al-Abadi et ceux de l’ancien Premier ministre al-Maliki ainsi que Hadi al-Ameri, le dirigeant du mouvement Badr. Tous sont plus ou moins soutenus par l’Iran. Quant à al-Sadr, il s’est depuis quelque peu éloigné de l’orbite iranienne. Il s’est également brouillé avec d’autres leaders chiites. Il a même appelé Bachar el-Assad à démissionner en avril dernier ! Mais il est aussi connu pour la versatilité dans ses positions et les liens avec le grand voisin perse ne sont sûrement pas totalement rompus… D’ailleurs, il doit beaucoup à Téhéran… Ainsi, pour Riyad, al-Sadr pourrait éventuellement tenir un rôle de médiateur et de facilitateur dans les futures relations irano-saoudiennes, qui sait ?