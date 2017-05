Suicides des jeunes : ce que les parents ne voient pas dans le malaise de leurs enfants

Atlantico : De façon large, les jeunes vivent leur éducation dans le cadre d'une certaine pression sociale qui peut s'expliquer par un besoin de réussite au travers des notes, leurs relations avec leurs professeurs, ou les rapports amicaux. Quels sont les cas de figures qui peuvent pousser des jeunes au suicide ? Quels sont les déterminants les plus fréquents, ou les faisceaux de facteurs les plus fréquents ? Pourquoi est-ce que les jeunes peuvent penser en arriver-là ?

Pascal Anger : Les pressions peuvent être plurielles dans les motivations des jeunes au suicide. A l'école, ça peut être le cas à l'approche des examens par exemple mais aussi pour les concours. Il peut y avoir des épreuves au cours de la vie des adolescents quand les parents se séparent, quand il y a un deuil difficile dans la famille. Il peut y avoir des raisons externes qui dépassent l'enfant. L'adolescent vit un moment où il se retrouve dans un entre-deux, un moment charnière ou des choses se passent qui vont faire que l'enfant aura envie d'expérimenter des choses nouvelles qui peuvent les mettre en grande difficulté sur le plan psychologique.

Les suicides n'ont pas toujours de cause annoncée.

Un jeune peut paraitre aller bien et commettre un passage à l'acte pour des raisons qui vont lui appartenir. Il peut arriver que les adolescents ne parviennent pas à s'exprimer sur leur malaise voire leur mal-être. Ces événements peuvent être si soudains qu'ils laissent les familles sans voix. Certains adolescents peuvent agir ainsi quand ils pensent qu'ils n'arrivent plus à être en lien avec les autres, qu'ils ne parviennent pas à trouver un sens à leur vie, à ce qu'ils font, qu'ils n'ont plus le goût à rien et ne sont plus capables de communiquer. Cela peut intervenir quand les jeunes n'arrivent plus à se faire entendre par rapport à leurs difficultés, quelles qu'elles soient.

Quelle est l'influence des réseaux sociaux dans les cas où des adolescents pensent à se suicider ? S'il peut arriver que voir la réussite ou la sociabilité des autres soit un élément qui renforce le malaise des jeunes les plus fragiles, peut-il s'agit d'un élément déclencheur à un tel acte ?

Tout ce qui va être violent, qui va pouvoir permettre aux adolescents de se dépasser mais pourrait les mettre en danger. Cela pourrait être particulièrement le cas si les jeunes sont en demande de sensations fortes. De plus, avec les réseaux sociaux, plus on va voir l'autre bien, social, intégré, plus cela va nous renvoyer les plus fragiles, les plus timides à leur propre malaise. Il suffit que les jeunes connaissent des situations d'échec pour qu'il soit placé d'avantage en difficulté. Les jeunes doivent pouvoir rebondir en cas d'échec, mais ils n'y arrivent pas toujours. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment d'échec et sont révélateurs de l'état dans lequel ils se trouvent. Les réseaux sociaux, au premier rang desquels on retrouve Facebook et Snapchat peuvent être aussi positifs que négatifs pour l'état psychologique des jeunes qui les fréquentent.