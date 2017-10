Les subventions à la création sur YouTube n’existaient pas, le CNC les a inventées

L’idée était dans l’air depuis quelques mois : en décembre de l’année dernière, je notais, consterné mais lucide, que cette frétillante génération de petits Caliméros tristes s’attirerait bien des problèmes en réclamant, des trémolos dans la voix, qu’on subventionne enfin leurs activités vidéogènes.

L’idée était à la fois simple et aussi taxophile que paresseuse intellectuellement : comme leurs productions sur Youtube ne leur permettent pas de vivre, il faut absolument les subventionner et dans ce cadre, le CNC (Centre National du Cinéma) semble tout indiqué pour relier les grosses poches d’argent public aux petits tétons distributeurs qui aspergeront généreusement différents profils de producteurs.

Et attention : ici, on ne parle pas de l’euro symbolique puisqu’il s’agit de jolies sommes.

Jugez plutôt : selon l’annonce du CNC, un fonds d’aide sera donc créé et doté de 2 millions d’euros par an pour financer les créateurs de vidéos sur internet et ce, jusqu’à 30 000 euros, pour la création d’œuvres. Cette aide s’adressera aux créateurs vidéo ayant au moins 10.000 abonnés ou ayant été dans un Festival. Attendez, ce n’est pas tout : ce fonds permettra aussi d’aider les chaînes de créateurs jusqu’à 50 000€, pour les créateurs vidéo ayant 50 000 abonnés ou plus.

Oh, que voilà belle aubaine pour certains de ces « jeunes créatifs » dont on pouvait lire la prose lacrymale il y a moins d’un an dans laquelle, toute honte bue, les petits chevaliers de la ponction légale nous expliquaient que leurs œuvres méritaient amplement que soit ainsi mis en marche une solidarité nationale. Nos preux Flocons de neige, bousculés par des difficultés de monétisations, trouvaient ainsi pratique de faire marcher de force la « solidarité » de ceux qui ne regardent pas leurs contenus et de les obliger à les payer. Belle noblesse d’âme pour ces tendres enfants de l’Internet que de reproduire, quasiment à l’identique, le principe de la redevance télévisuelle qui a permis à la télévision française d’écrire ses plus belles pages de propagande et d’abêtissement des masses, surtout actuellement et alors que le montant versé aux chaînes publiques n’a jamais été aussi élevé !

Cependant, ne vous emballez pas : toute cette belle distribution se fera quand même dans un cadre bien organisé et bien délimité. Nous sommes en République du Bisounoursland, que diable, et elle réclame donc qu’on puisse déterminer avec précision qui mérite l’arrosage de qui en est définitivement exclu.

À cette fin, le CNC se réunira à raison de cinq commissions par an afin de sélectionner les « meilleurs » projets, soit une centaine en tout. Les mots importants à souligner au stylo bic vert dans la phrase précédente sont « commissions » et « meilleurs » ; ces commissions, c’est un peu le garde-fou ultime contre la méchanceté des éléments naturels, ces repères de lumière dans les tempêtes ténébreuses de la vie hors de France. Sans elles, la France aurait probablement une dette proche de 100% de son PIB, souffrirait de plus de 3 millions de chômeurs, de députés corrompus ou d’attentats abominables. Estimons-nous donc heureux que le CNC nous en ajoute une belle poignée vigoureuse autour de membres qu’on imagine déjà turgescents.