Submersion migratoire : quelle est la proportion de Français susceptibles de se retrouver dans la vision évoquée par Gérard Collomb ?

Atlantico : L'examen de la loi asile-immigration, portée par le ministre de l'Intérieur Gerard Collomb a débuté ce lundi 16 avril à l'Assemblée nationale. Comment a pu évoluer la perception des Français sur ces questions au cours de ces dernières années ?

Chloé Morin : A travers les enquêtes quantitatives, on constate que l’opinion est majoritairement plutôt fermée à l’accueil. Dans une enquête réalisée par la Fondation Jean Jaurès et l’Ifop à l’automne dernier, comparant les opinions dans plusieurs pays européens, 63% des Français estimaient que « notre pays compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes d’origine étrangère et accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas possible ». Cette fermeture s’explique avant tout par les contraintes économiques : seulement 30% estiment que « notre pays a les moyens économiques et financiers d’accueillir les migrants ».

Evidemment, les attentats ont sans doute également pesé sur l’opinion depuis 2015, avec quelques exemples marquants de terroristes ayant réussi à traverser les frontières à l’insu de nos services, alimentant ainsi l’idée que l’Europe serait une passoire qui ne saurait garder ses frontières. Par conséquent, l’idée que « parmi les très nombreux migrants qui arrivent actuellement en Europe se trouvent également des terroristes potentiels » est très répandue (79% y souscrivent).

De plus, 73% des Français souscrivaient à lidée que "si on accueille des migrants en nombre important dans notre pays et en Europe, cela va créer un appel d’air et provoquer le départ vers l’Europe de très nombreuses personnes vivant en Afrique, en Syrie, en Irak ou en Afghanistan". L’image de la « submersion », employée de manière polémique par le ministre de l’Intérieur récemment, est vraisemblablement ancrée dans de nombreux esprits.

Mais au delà du constat global que l’opinion est très fermée sur ces sujets, il faut souligner que le durcissement de l’opinion depuis la crise migratoire de 2015 n’est pas continu et linéaire. Nous sommes passés de 32% de personnes favorables à l’accueil des migrants en Europe en avril 2015 à 49% juste après la publication des photos du petit Aylan en septembre 2015, pour retomber à 38% en novembre juste après les attentats du Bataclan. Les chiffres ont ensuite fluctué, pour s’établir à 42% en septembre dernier. Cette fluctuation montre qu’une bonne partie de la population est tiraillée par ce sujet, et peut changer d’avis selon les circonstances et l’actualité. Preuve de ces contradictions internes que les Français peinent à résoudre: une majorité, 56%, juge que c’est le devoir de notre pays que d’accueillir des migrants qui fuient la guerre et la misère - un chiffre stable depuis le début de la crise migratoire, preuve que sur le plan des principes, les opinions bougent finalement très peu.