AS-SU-MER ! Autorité, fermeté et com’ tous azimuts, la semaine où Emmanuel Macron tente de passer (enfin) à la transformation promise du pays

Atlantico : Dans un contexte de mobilisations sociales multiformes, des cheminots aux étudiants, Emmanuel Macron va s'employer, au cours de cette semaine du 9 avril, à parler aux Français. De son discours au Collège des Bernardins de ce 9 avril, au JT de 13h00 de ce jeudi 12 avril, à son intervention sur BFMTV-RMC-Médipart prévue pour le 15 avril prochains, comment interpréter l'image que Emmanuel Macron se fait du pays, et des Français qu'il cherche à convaincre pour dépasser ce qu'il qualifie "d'ancien monde", et des "vaches sacrées" que peuvent caractériser les différents mouvements actuels (zadistes, syndicats, étudiants, cheminots etc...) ?

Maxime Tandonnet : Il me semble que le président Macron et son gouvernement sont confrontés à une situation qu'ils n'attendaient pas.

Le succès à l'élection présidentielle représente un choc psychologique considérable et tout nouveau chef de l'Etat a le sentiment sincère qu'une ère nouvelle s'ouvre avec son succès. On se souvient de Giscard d'Estaing et sa nouvelle société libérale avancée, ou de Mitterrand dont l'un des plus proches compagnons, Jack Lang, annonçait l'avènement de "la lumière" après la "nuit" ou encore de la "rupture" de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, du fait de sa jeunesse, a porté cette logique à son paroxysme, invoquant un monde nouveau qui succède au monde ancien. D'ailleurs, il ne parle guère de réforme mais de "transformation" du pays. Les présidents reproduisent ainsi l'esprit de la révolution française et l'idéologie sur la table rase : le passé est fini et un nouveau monde s'est ouvert avec eux. Dans l'imaginaire qui s'attache au succès de M. Macron, le monde ancien est celui d'une France ringarde qui cultive l'esprit de clocher et de terroir, les droits acquis, les statuts, le conservatisme. Elle est vouée à disparaître. La France nouvelle est sans frontière, hors sol, ouverte sur le monde, en renouvellement permanent, à l'image des Start up et de la finance. Le problème, c'est que nous sommes là dans la communication, dans l'idéologie, et forcément, la caricature, opposant le mal, c'est-à-dire l'ancien, au bien, c'est-à-dire, le neuf. Or, la réalité est infiniment plus complexe. Dans un vieux pays de 1500 ans, l'ancien et le moderne s'imbriquent l'un dans l'autre. M. Macron comme président de tous les Français, réalise qu'il doit impérativement parler aux retraités, aux catholiques, aux étudiants des universités, aux syndicats, aux fonctionnaires et aux cheminots et tenter de réinstiller la confiance. L'heure de l'idéologie, du nouveau monde opposé à l'ancien est est en train de s'achever. Le temps du réalisme commence. D'où l'offensive de communication qui est programmée, marquant peut-être un premier tournant du quinquennat.

Christophe Boutin : On connaît les dons d’acteur de notre Président, mais, effectivement, nous sommes ici face à une offensive aussi diverse que variée. Hier soir lundi, c’était donc « un Ricoeur sinon rien » au collège des Bernardins. Emmanuel Macron, plus Bourdaloue que Bossuet, s’est s’employé à réconcilier État laïc et religion catholique. On sait que les États généraux de la bioéthique ont lancé le débat dans les Espaces de Réflexion Éthiques Régionaux (sic !), faisant s’épanouir les mille fleurs du relativisme. Emmanuel Macron tentait donc de désamorcer discrètement, face aux archevêques et évêques, les dossiers PMA, GPA et Euthanasie qui font tousser dans quelques sacristies et, plus encore, au sein de certains groupes de fidèles. Pour cela il les joignit à la question des migrants et demanda aux catholiques - et français toujours - « trois dons » : leur « humilité » de rester une Église « questionnante » (sic) et de ne pas donner de leçons ; leur « engagement » pour l’Europe qui apporte la paix ; leur « liberté » de dialoguer avec l’Islam. On restera réservé sur cette première prestation. Outre le ton du prêche, le Chef de l’État disparaissant par trop derrière le philosophe de salon, il n’est pas certain que Simone Veil, la philosophe de L’enracinement, ou Georges Bernanos, l’auteur de La France contre les robots, auraient apprécié d’être mentionnés, même de manière annexe, comme on peut se demander si le catholicisme est bien la première religion concernée en France par « le respect de la liberté de ne pas croire » ou celui « des lois de la République ». Mais les choses sérieuses et plus directement politiques sont encore à venir. Jeudi, ce ne sera donc plus du Ricoeur, mais du Pernault. Le président « upper-class » de la « start-up nation France » ira s’adresser les yeux dans les yeux à cette France des terroirs dont ose encore nous parler le JT de 13h de TF1, faisant hurler de rage notre intelligentsia. Il s’agira d’expliquer aux laissés pour compte de la « démocratie bottom up » que le train de la modernité continuera à desservir toutes les gares, même les plus éloignées – mais on peut penser qu’Emmanuel Macron évitera cette image ferroviaire. Apothéose dimanche où, devant un public formaté par le visionnage en boucle de reportages commentant l’absence d’information, suivis de commentaires d’éditorialistes interprétant ce néant, Emmanuel Macron terrassera non pas une, mais deux hydres : à droite, celle du populisme au ton direct incarné par Jean-Jacques Bourdin ; à gauche celle du marxisme sournois incarné par Edwy Plenel, le seul trotskiste à porter la moustache de Joseph Staline. C’est lors de ces deux prestations de jeudi et dimanche que le Président sera appelé à commenter une actualité qui, vous le signalez, est placée sous le signe des tensions sociales cette semaine, avec, entre autres, le démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des Landes, les occupations des universités et la grève de la SNCF.