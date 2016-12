Le stress est-il en cause dans l’apparition et le développement d’un cancer ?

D’une manière générale, médecins cancérologues et psychologues ne mettent pas en cause le stress dans l’apparition et le développement d’un cancer. Pourtant, les patients ne partagent souvent pas le même point de vue. La plupart des patientes atteintes d’un cancer du sein, en particulier, trouvent, dans les mois ou années précédant le diagnostic, un ou des événements psychologiques qui les ont marquées négativement et auxquels elles attribuent la cause de leur maladie. Bien que l’incidence n’ait cessé d’augmenter, les statisticiens ont observé un début de diminution – moins 7 à 10 % (plus encore aux États-Unis) – suite à l’arrêt brutal des traitements hormonaux de la ménopause (réduction de 62 % du THM ou THS) entre 2000 et 2006.

Cela prouve bien l’hormono-dépendance de ce cancer que l’on peut fabriquer en trois à cinq ans après la ménopause avec un traitement hormonal dit de substitution.

Prescrit d’abord et poussé avec grand renfort de publicités dans les magazines féminins par les laboratoires pharmaceutiques pour des soi-disant raisons de santé (rajeunissement, prévention des cancers…) puis de confort, le THS est désormais contre-indiqué, sauf pendant un temps très court (quelques mois). Aujourd’hui, les laboratoires tentent de nouveau de le proposer, en occultant ses effets cancérigènes. Nul doute que nous verrons réapparaître ces effets nocifs, et que le stress ne sera pas directement en cause, sauf pour justifier les traitements substitutifs. Les fabricants de THS prennent des conseils auprès de publicitaires pour médicaliser les émotions, en transformant une période délicate de la vie, la ménopause, en une authentique maladie. Et les abus thérapeutiques suivent… Les démonstrations scientifiques indiscutables prouvant la relation entre stress et cancers manquent. En 2010, nous constations ceci :

Le traumatisme psychologique ou le stress(11) à lui seul n’a rien à voir avec les causes de cancer du sein, sauf s’il est responsable d’un retard de diagnostic, d’une prise de médicaments à action indirectement hormonale (antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques…), d’un refus de traitement ou d’une interruption de traitement(s)(12)…

Près de sept ans après cette publication, les données scientifiques sont en cours de changement. Depuis près de quinze ans la psychologie a pris une grande place en cancérologie, et ceci à tous les stades de la maladie (13). Les psychologues cliniciens sont désormais présents dans toutes les structures de soin, où ils apportent leur regard et leur compétence au service des malades. Et les malades les réclament de plus en plus. Les femmes et les hommes atteints veulent à tout prix éviter une récidive qui aggrave considérablement le pronostic, sauf à un âge très avancé. Or, il est déjà établi que les stress mal gérés augmentent les risques de récidives après une première atteinte cancéreuse.