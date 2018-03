Stratégie victimaire et inversion des rôles : ces collectifs contre l’islamophobie qui visent à faire taire toute critique de la religion musulmane

En France, deux principaux organismes musulmans communautaristes ont pour mission déclarée de lutter contre l’islamophobie: l’Observatoire national contre l’islamophobie, – instance proche du Conseil français du culte musulman (CFCM), lié aux instances du ministère de l’intérieur et du Culte. Celui-ci comptabilise les plaintes déposées et transmises au parquet par la police ou la gendarmerie. Puis le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), créé en 2003, qui reproche d’ailleurs au premier d’être trop lié à l’État.

Le CCIF ne se contente pas des plaintes officielles et des statistiques policières, jugées minimalistes et suspectes par principe, ce qui le fonde à prendre en compte toute déclaration émanant de citoyens lambda comme d’activistes religieux, y compris islamistes radicaux. Même si dans son rapport annuel 2017, basé sur les chiffres de l’année 2016, le CCIF affirme que l’islamophobie est «en évolution», malgré le constat d’un recul des actes islamophobes déclarés auprès du CCIF comme des services de police, il appuie son affirmation sur «l’émergence d’une politique sécuritaire affectant les musulman-e-s de manière disproportionnée». Le rapport estime que les discriminations auraient lieu, dans 64% des cas, dans des services publics et que les femmes voilées seraient les principales visées par les actes islamophobes (75% des dossiers, dont 100% des agressions physiques les plus graves; > 8 jours d’ITT). En total accord avec les visions «islamo-gauchistes» (voir chapitre VI), le CCIF déplore «l’émergence d’une islamophobie sécuritaire qui affecterait les musulman-e-s à travers une politique anti-terroriste mettant à mal l’État de droit». On retrouve ainsi l’idée centrale de notre essai selon laquelle plus les islamistes terroristes frappent les mécréants, plus les islamistes non terroristes se posent en «vraies victimes». Le CCIF pointe «l’État d’urgence» responsables de «427 dossiers» (dont: 297 perquisitions, 100 assignations à résidence et 30 interdictions de sortie du territoire). Il déplore les «points de tension dans le secteur de la santé» (30 dossiers, dont des «refus de soins»), alors que ce sont en fait les islamistes qui agressent régulièrement des médecins masculins, refusent que ceux-ci soignent leurs femmes et qui troublent par conséquent de plus en plus les hôpitaux en y violant le principe d’égalité entre les sexes et de laïcité. «Les milieux de l’éducation (> 40 dossiers)» sont également visés, dont des «signalements abusifs pour ‘radicalisation’», ce qui atteste une fois de plus la stratégie orwellienne d’inversion des responsabilités. Enfin, le CCIF déplore « un État de droit et un vivre-ensemble poussés à leurs limites, par des polémiques islamophobes et racistes récurrentes: déclarations politiques, affaire du « burkini»».