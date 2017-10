"Stadium" : plus forts que Neymar et M'Bappé...

THEATRE

« STADIUM »,

PERFORMANCE-DOCUMENTAIRE DE MOHAMED EL KHATIB et la participation de FRED HOCKÉ

THEATRE DE LA COLLINE

ATTENTION: dernière, le 7 octobre, avant tournée, jusqu'en mai 2018

C’est un spectacle comme on n’en a jamais vu dans un théâtre fermé, un spectacle composé comme un match de foot, en deux « actes » de 45mn chacun, entrecoupés par un entracte qui a la durée d’une mi-temps, pendant laquelle, comme dans un vrai stade, les spectateurs peuvent aller manger des frites et boire de la bière, après les avoir achetées dans une baraque située à gauche de la scène.

Cette baraque mise à part, quand le spectacle commence, la scène est vide, juste occupée, dans son fond, par une petite « tribune » qui fait face au public.

On s’en rendra vite compte, ce plateau presque nu symbolise un terrain de foot. Pourtant les seules passes auxquelles on va assister se feront sans ballon. Car ce sont des fans de ce sport, et non des joueurs, qui vont envahir la scène. Il ne sera pas du tout question ici de pratique, mais de passion. Celle que le foot suscite dans ses clubs de supporters, en l’occurrence, celui du RC Lens.

Annoncées par une trompette, cinquante trois personnes, vêtues du même maillot rouge et or, s’avancent et s’installent dans les gradins. Tous supporters du club lensois, ces femmes, ces hommes et ces enfants, de tous horizons, vont se transformer en acteurs, le temps de la représentation.. Pendant une heure trente, en direct ou enregistrés, interrogés par un homme plein de tact et de tendresse et qui n’est autre que le metteur en scène, Mohamed El Khatib (le concepteur de ce spectacle inédit), ils vont nous raconter leur passion, où et de quoi elle est née, depuis quand elle dure, ce qu’elle leur apporte et ce dont elle les prive… Ils vont nous parler aussi, sans fard, de ce que cette passion peut induire, parfois, de violence, et de ce qu’elle génère, presque toujours, d’entre-aide et de générosité.

Pour les soutenir, les galvaniser, les aider à s’exprimer, il y aura, avec eux sur le plateau, des musiciens de leur fanfare et ces jeunes filles qui mettent de l’ambiance avant et après les matchs, et qu’on appelle les « pom pom girls ». La Mascotte du Club sera là aussi, pour deux ou trois sauts périlleux…

Invités surprises, viendront également témoigner des arbitres, ces mal aimés du stade qui diront ce que leur métier a d’ingrat. Souvent boucs émissaires des supporters déçus, ils sont aux premières loges pour recevoir injures et projectiles de toutes sortes.

Les quatre-vingt dix minutes imparties au spectacle vont passer à la vitesse de l’éclair. Quand l’arbitre sifflera la fin de la partie, entre éclats de rire, serrements de cœur et élans d’enthousiasme, les spectateurs auront assisté à une extraordinaire leçon de vie.

- Faire se confronter, dans un même dispositif, deux familles (celle du théâtre et celle du foot) qui, la plupart du temps, s’ignorent… Ce qui étonne et ravit dans ce projet, c’est à la fois son culot et sa simplicité. « Bon sang, mais c’est bien sûr! », il suffisait d’y penser, et surtout de le réaliser. Fan de foot depuis son enfance et par ailleurs grand amateur de théâtre, Mohamed El Khatib a, si on ose dire, atteint son but.

- Mais pour que l’échange se fasse vraiment, il fallait que les regards des deux familles, se croisent à la même hauteur, sans surplomb de l’un sur l’autre. Avec pour toutes armes, la tendresse, l’écoute, l’humour, et une bonne connaissance du terrain, Mohamed El Khatib y est parvenu. L’osmose finit par être telle entre les supporters et les spectateurs qu’il leur est impossible de se quitter, le match terminé. Après chaque représentation, tout le monde se retrouve donc, dans le hall du théâtre pour une incroyable fiesta.

- Si ce spectacle-documentaire comme l’a lui même qualifié son concepteur trouve une telle adhésion auprès du public, c’est qu’il rend compte, avec une ferveur folle, de la diversité des fans de foot qui rassemblent, quoi qu’on le suppose souvent, autant de gens simples que d’intellectuels. La preuve, cette question posée par un jeune supporter :

« Est-ce qu’il y a une vraie liberté d’expression au théâtre ? ». Un prof de philo aurait-il trouvé mieux !

Les tenants de spectacles carrés, exécutés au cordeau, pourront regretter le côté un peu « happening » de certaines scènes. Les spectateurs les plus pointilleux pourront, pour leur part, reprocher au spectacle d’être parfois un peu démago. Mais ce sont des broutilles…

Ce qui est formidable dans ce Stadium brillamment arbitré par Mohamed El Khatib, qui mêle témoignages directs et interviewes filmées, c’est qu’il s’adresse à tout le monde, sans aucune exception. Dingue de foot ou nul et réfractaire en la matière, cœur simple ou intello-bobo, personne, personne ne reste sur la touche.

« Mon père est supporter de foot, et j’ai moi-même joué au foot à un haut niveau. J’ai constaté que le supportérisme, loin de se définir comme un penchant grégaire unissant un ramassis de gens braillards, alcoolisés et racistes, forme au contraire un espace démocratique qui rassemble des gens très différents, permet un brassage des classes et des rencontres favorisant le lien social et intergénérationnel » (Mohamed El Khatib, La Terrasse, septembre 2017).

Né en 1980 à Beaugency, près d’Orléans de parents d’origine marocaine, Mohamed El Khatib, encouragé par son père, ouvrier analphabète, commence par exceller à l’école, mais il se passionne parallèlement pour le foot. A l’âge de dix-sept ans, il doit choisir, soit signer un contrat pour entrer dans l’équipe de foot junior du Paris Saint-Germain, soit poursuivre ses études. Sans abandonner le foot qu’il va continuer en « amateur » au club Orléanais pendant des années, le jeune homme décide de continuer ses études.

Il fait Khâgne, passe à Sciences Po, part au Centre d’art dramatique de Mexico, revient en France (pour passer une thèse de sociologie sur « la critique dans la presse française ») et, en 2008, cofonde à Orléans le collectif Zirlib, autour de ce postulat : « l’esthétique n’est pas dépourvu de sens politique ».

Depuis 2010, Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville et au Centre dramatique national de Tours. Il est également membre du comité de rédaction de Parages, la Revue du Théâtre National de Strasbourg.

Dramaturge, on lui doit notamment, en 2010 A l’Abri de rien, en 2012 Sheep, créé à Nantes pour sept danseurs et un mouton, en 2014 Finir en beauté, un monologue sur la mort de sa mère, pour lequel il sera le lauréat du Grand Prix de littérature dramatique.

Son prochain texte, C’est la vie, sur la dévastation des parents après la mort d’un enfants, va être prochainement créé dans le cadre du Festival d’automne.

Mohamed El Khatib prépare pour Arte son premier film.