"S.P.Q.R, histoire de l'ancienne Rome" : pourquoi l'histoire de Rome continue à avoir du sens pour nous?

LIVRE

S.P.Q.R, HISTOIRE DE L’ANCIENNE ROME

De Mary Beard

Traduit de l’anglais par Simon Duran

Ed.PERRIN

592 pages

26 euros

L’AUTEUR

Membre de la British Academy et de l’American of Arts and Sciences, l’historienne Mary Beard est professeur de Lettres Classiques à Cambridge et en charge de l’antiquité pour le Times Literary Supplement.

Elle est l’auteur de The Roman Triumph et de The Parthenon, et son Pompei a déjà été traduit en français.

Par ailleurs, elle conseille la BBC pour des émissions historiques, auxquelles elle prête sa voix. ( voir Rome, l’Empire sans limites, sa série inédite sur la chaîne Histoire, émissions visibles en replay.

THEME

SPQR: la devise Senatus Populusque Romanus (« le Sénat et le Peuple romain ») abrégée sous le sigle S.P.Q.R était l’emblème de la République romaine, puis de l’Empire romain.

Ici, Mary Beard retrace le premier millénaire de l’histoire de Rome, de sa fondation en 753 avant J. C. à l’édit de Caracalla en 212 après J. C.

Pourquoi a-t-elle choisi l’édit de Caracalla pour illustrer l’expansion de Rome et les raisons de sa longévité ?

« Il est bien des façons de bâtir une histoire romaine qui soit pourvue d’une conclusion satisfaisante. La mienne s’achève en 212, quand l’empereur Caracalla décréta que tout habitant libre de l’empire serait désormais un citoyen romain à part entière, ce qui revenait à effacer la différence entre conquérants et conquis, achevant ainsi le processus d’expansion des droits et privilèges de la citoyenneté romaine entamé près d’un millier d’années auparavant ».

On l’aura compris ce livre ne s’intéresse ni au déclin ni à la chute de Rome.

POINTS FORTS

Une réponse claire aux questions qui nous fascinent depuis des siècles : Pourquoi et comment cette bourgade insignifiante au centre de l’Italie a-t-elle pu devenir une puissance dominante, exerçant son autorité de l’Espagne à l’Iran et de l’Egypte à l’Ecosse ?