Spectre de la guerre civile : à quel point l’ordre public est-il menacé en France ?

Atlantico : Gares prises d'assauts, situations larvées comme à Notre Dame des Landes... Peut-on considérer que le gouvernement effectivement n'arrive plus à "tenir" le territoire, comme l'a reproché François Fillon lundi 27 février ? Le gouvernement aurait-il pu participer au fait qu'il y ait aujourd'hui moins de sécurité en France ? Où y a-t-il eu des abandons de la part du gouvernement ?

Xavier Raufer : Il serait faux et vain de considérer qu'il y a une vaste conspiration officielle pour générer le chaos en France - version "light" de la stratégie de la tension qui jadis, ensanglanta l'Italie.

Attention aux erreurs d'analyses en miroir : ne faisons pas à la gauche-caviar-d'Etat la grâce d'une grave erreur de diagnostic.

Je doute qu'un machiavélisme type "stratégie de la tension" soit pensable chez nos gouvernants - le voudraient-ils, y rêveraient-ils, qu'ils en sont incapables. La présente anarchie qui de fait, gagne la France - marée criminelle montante qu'Atlantico décrit depuis un an et plus - résulte plutôt d'une combinaison de trois maladies, sans doute mortelles pour l'actuelle gauche dite "de gouvernement".

• Des lapins dans les phares - Je l'ai écrit cent fois depuis Charlie-Hebdo et l'Hyper-Casher, le gouvernement-Hollande est assommé, KO debout, incapable de se reprendre, de rendre à la France sa sécurité. Il ne fait que de la communication, rites funéraires, défilés, cérémonies, gesticulations. Nulle réforme des services antiterroristes. Un empilage toujours plus branlant de boutiques sécuritaires rivales, jamais réformé depuis N. Sarkozy. Rien de décisif. Pire que tout, impéritie qui ferait virer sur l'heure tout DRH d'entreprise, une situation inouïe qui voit TOUS les patrons des services à vocation antiterroriste partir au même moment, dans les pires dangers. DGSE, DGSI, DRPP, DRM, tous partants dans deux mois ! Du jamais vu : ce ne serait pas si affreux, on pourrait demander à ce que MM. Cazeneuve, Le Roux & co. entrent au livre des records.

• Le syndrome de Byzance - Depuis le KO de janvier 2015, la gauche de gouvernement s'est repliée sur elle-même, évoluant dans un tout petit bocal, dans l'entre-soi d'une connivence quasi sectaire avec quelques journalistes de la presse à sa botte, tous issus des médias-des-milliardaires à la Niel-Drahi ou des radios d'Etat. Là se trouvent ses dernières troupes. Là, Elle recrute confidents, amants, maîtresses. Ceux-là lui énoncent doctrines et ligne de conduite. Tout ce que dit, pense, veut et propose la gauche de gouvernement émane de ce marigot où pataugent aussi des artistes et sportifs d'autant plus prompts à donner des leçons, qu'il leur faut faire oublier exils helvétiques, filouteries et affaires de mœurs. Tel est le syndrome de Byzance : rencognés au palais, le Basileus et sa cour dissertent du sexe des anges. En vain, d'ultimes fidèles un peu lucides leur crient que les Turcs grimpent aux murailles. Aveugles et sourds, ils périront sans avoir rien compris.

• Corruption morale - Mehdi Meklat, escrocs du clan Théo : formidables révélateurs d'une infosphère (symbiose corrompue de ceux qui gouvernent et informent) désormais incapable de flairer voyous et filous dès lors qu'ils avancent sous le masque de "malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme". Alors que la France rurale et périurbaine est au quotidien pillée, agressée, braquée, que fait le président de la République ? Il pleure sur Théo, dîne à l'Elysée avec la brute éthylique Joey Starr dont les victimes féminines, molestées, rossées - mordues même - ne se comptent plus. Il a comme confidents et porte-parole un Cambadelis dont même M. Montebourg clame qu'il est une crapule et un Julien Dray, icône de l'antiracisme-monochrome au mille carabistouilles financières genre Sentier, l'homme qui a initié notre monde politique aux us et coutumes des pirates à la taxe-carbone.

Tel est le seul problème de la France. L'appareil d'Etat reste solide. Les grandes machines régaliennes, militaires ou de sécurité - la justice même, dans sa majorité - sont toujours efficaces. Qu'un pouvoir politique droit et doté d'une vision claire s'installe et décide, et l'ordre sera rétabli sous peu.

Atlantico : La déclaration de François Fillon condamnant le "climat de quasi-guerre civile" actuel a entraîné une vague de critiques de la part de la gauche, accusant le candidat des Républicains d'attiser les tensions à des vues électoralistes. Mais au delà de cette querelle politique, les gardes-fous qui tenaient ensemble une société plurielle ne sont-ils pas de plus en plus fragiles (principes républicains, pacte social, crise identitaire, prospérité, sécurité, sécurité de l'emploi, de la santé, perspectives d'amélioration, rayonnement international) ?

Michel Fize : Je crois qu'il faut rappeler qu'il existe un profond désarroi et une colère plus ou moins forte aujourd'hui chez les Français. Et ce compte tenu d'un climat économique, social et désormais politique pour le moins dégradé qui n'est pas rassurant quant aux perspectives d'avenir. On a un peu le sentiment d'une perte de crédibilité d'abord de toutes les instances qui nous gouvernement traditionnellement que cela soient l'instance judiciaire, l'instance politique ou les instances représentatives sociales qu'elles soient politiques ou syndicales. Et cet espèce de terreau social éclaté voire pulvérisé qui fait que des actions parfois violentes vont se multiplier. Cela manifeste ce désarroi profond, un brouillage des repères, qui entraîne un éloignement de l'idée d'interdit qui est antinomique du principe de « bon plaisir » que notre société porte très largement aujourd'hui. Cette prise de distance se traduit par des actions qui peuvent apparaître comme des actions de désordres, des actions illégales pour un certain nombre d'entre elles. Ces actions sont mues par cette forte poussée de désarroi et de colère : encore une fois, je n'excuse pas bien entendu, pour prendre les devants de la critique qu'on adresse généralement au sociologue mais j'essaye de comprendre et d'expliquer.

Laurent Chalard : Si les propos de François Fillon sont effectivement excessifs, répondant à des fins électoralistes, comme ce fut le cas aussi concernant les propos d’Emmanuel Macron sur la colonisation en Algérie, il n’en demeure pas moins que les récentes évolutions de la société française dans plusieurs domaines, témoignent d’une fragmentation de plus en plus importante entre différentes « communautés » (au sens large, pas uniquement « culturel »), qui partagent de moins en moins de valeurs en commun les unes avec les autres.

Les oppositions sur le plan économique, entre gagnants et perdants de la mondialisation, sur le plan territorial, entre grandes métropoles dynamiques et France Périphérique déclinante, sur le plan de l’emploi, entre fonctionnaires considérés comme privilégiés et les travailleurs du secteur privé exposés à la rude concurrence imposée par la mondialisation, sur le plan générationnel, entre retraités attachés au maintien de leur pension de retraites à un niveau élevé et des jeunes actifs qui vivent moins bien que leurs aînés, sur le plan culturel, entre d’un côté une partie de la communauté d’origine maghrébine tentée par les sirènes de l’islamisme radical et de l’autre une partie des jeunes d’origine européenne qui se radicalisent de plus en plus dans le cadre de mouvements identitaires xénophobes, conduisent au fur-et-à-mesure-du-temps à saper le principe de la République Une et Indivisible, d’autant que l’Etat ne semble plus en mesure d’exercer pleinement ses pouvoirs régaliens.