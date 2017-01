Un spectacle complet, original, intelligent, et drôle

ONE MAN SHOW

"Showman"

de et par Anthony Kavanagh

INFORMATIONS

Folies Bergères

32, rue Richer

75009 Paris

Réservation : 01 42 56 95 97

www.foliesbergere.com

Mercredi à samedi, à 21h

ATTENTION: dernière représentation à Paris, le 7 janvier, avant tournée.



A/P : Christelle Coudoux / christelle.coudoux@gmail.com



L'AUTEUR

Anthony Kavanagh est un humoriste, chanteur et acteur canadien d'origine haïtienne. Il fait de nombreuses présentations à la radio, à la télé et au théâtre. "Showman" est son dernier spectacle.



THEME

Le pitch est original : Anthony meurt sur scène, monte au ciel et y rencontre un tas d'âmes prêtes à descendre sur terre (c’est nous, le public).

Il va leur donner plein de tuyaux pour qu'elles passent le meilleur séjour possible ici-bas. Il va leur parler du corps humain, des émotions, des rapports entre les êtres, les hommes et les femmes, les enfants et parents etc...

POINTS FORTS

1. "Showman" est un mix de danse, musique, énergie, émotions, humour, improvisation. Anthony est très généreux avec son public, il se donne à fond pour lui assurer un véritable moment de divertissement. On ne s’ennuie pas.

2. Anthony Kavanagh a une vision de la vie qui m’a beaucoup plue. Il la voit avec beaucoup de philosophie et d' intelligence. Il nous parle du bonheur, du pardon, de l’amour, de l’importance de ne pas avoir de rancune et de regret. Bref, il nous donne plein de conseils et il le fait avec humour.

3. C'est un excellent danseur, chanteur et bruiteur. On n'assiste pas uniquement au spectacle d’un homme sur scène qui enchaîne les blagues, c'est un vrai show de sons et lumières, d’émotions et d’humour.

POINTS FAIBLES

Tout n'est malheureusement pas au même niveau et certains passages ont un goût de déjà vu.

EN DEUX MOTS

Malgré les faiblesses évoquées, on passe, pour l'essentiel, un très bon moment. C'est un spectacle divertissant et intelligent.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

