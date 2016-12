Le Soudan du Sud est au bord du génocide... nous pouvons l’empêcher si nous le voulons

The Daily Beast par John Prendergast

C’est un symbole qui montre le manque réaction internationale face aux génocides et aux massacres de masse. Après près de trois ans de guerre fratricide, et au vu des résents avertissements des fonctionnaires, normalement très prudents, des Nations Unies qui évoquent l'imminence d'un génocide au Soudan du Sud, on constate qu'il n'y a pas de mécanisme diplomatique légitime pour répondre aux menaces des différentes parties belligérantes et de leurs milices qui sévissent par procuration dans le plus jeune pays du monde.

L'accord signé en 2015 apparaît mort et enterré, et le processus de paix semble tout aussi condamné.

Ce qui est nécessaire c’est quelque chose qui puisse remettre en cause le statut quo mortel et l'inertie qui conduit les deux parties vers une dangereuse escalade. Cela nécessite une nouvelle initiative diplomatique majeure avec quelques nouvelles personnalités de très haut niveau pour détourner des énergies désormais axées uniquement sur la guerre afin qu’elles se concentrent plutôt sur la recherche de solutions possibles via un processus de négociation.

Ce n’est pas la première fois que des belligérants disent qu'ils ne veulent pas négocier directement. Par exemple, dans la guerre meurtrière entre l'Éthiopie et l'Érythrée entre 1998 et 2000, les deux parties sont restées face à face pendant deux ans dans une guerre de tranchées rappelant la première guerre mondiale. Dans le cadre de l'équipe conjointe de négociation africaine et américaine, mes collègues et moi-même avons fait la navette entre les parties, mené des pourparlers de proximité sur le terrain, mis sur pied une coalition internationale pour faire pression et aboutir à un compromis jusqu'à ce qu'un accord de paix soit finalement signé. L'idée qu’il suffit que les dirigeants du Sud-Soudan – le président Salva Kiir et son ancien vice-président devenu le chef rebelle, Riek Machar – doivent se rencontrer face à face pour réaliser des progrès est fausse, et cela ne suffirait pas certainement pas.

Pour compléter le travail de son ambassadeur et actuel envoyé, le président Obama devrait envoyer, directement depuis de la Maison Blanche un représentant très haut de haut niveau dans la région, pour qu’il travaille jusqu'à la fin de cette administration Obama, pendant les vacances, au moment où les bellicistes opportunistes profitent de l’inattention de la communauté internationale pour perpétrer les pires violences.

Il faut quelqu'un qui soit considéré comme crédible par les deux parties, et qui aurait la possibilité de rester au sein de la nouvelle administration Trump pour éviter que les dirigeants du Soudan du Sud ne le voient comme un canard boiteux qui ne fait que passer.

L’envoyé spécial du président et l'équipe diplomatique américaine pourraient travailler en étroite collaboration avec l’équipe africaine existante pour créer une nouvelle dynamique dans le processus de paix. Un effort diplomatique efficace pourrait modifier la situation et provoquer de nouvelles interventions des Etats de la région. Si la situation actuelle perdure sur le front diplomatique, cela condamne le Soudan du Sud à une quasi certaine escalade encore plus meurtrière.