SOS sens de la vie : ce que le profil des radicalisés islamistes nous dit (aussi) de la société française

Atlantico : Une étude récente menée par Laurent Borelli et Fabien Carrié à propos des mineurs s’engageant dans un islam radical afin de commettre des attentats propose quatre catégories : « apaisante », « rebelle », « agonistique », « utopique ». Le point commun de tous ces profils n’est-ce pas une quête de sens ? D’une façon plus globale la radicalisation de ces jeunes n’est-elle pas une expression symptomatique de la difficulté que la société française a de fournir des repères, et des idéaux dépassant la concurrence des individus et le climat de dérision lié à cette concurrence ?

Chantal Delsol : Les jeunes terroristes montrent surtout à la société française que le sens de la vie n’est pas exactement là où elle a tendance à le croire. Je me rappelle les propos du maire de Lunel, après que dix jeunes de sa commune soient allés faire le jihad en Syrie : « mais enfin je ne comprends pas, nous venions juste de construire un terrain de skate formidable au milieu de leur quartier… ». Réaction caractéristique : croire que ce sont les biens matériels, les loisirs et les jeux qui suffiront à donner sens à la vie. Nous avons besoin, pour que notre vie vaille la peine d’être vécue, d’autre chose que d’un beau terrain de skate. Voilà ce que disent ces jeunes. Et si la société s’acharne, comme elle le fait, à arracher tout ce qui n’est pas le terrain de skate - les religions, les croyances, parce qu’elles peuvent devenir fanatiques, parce qu’elles peuvent être intolérantes – alors on se rabattra sur des religions ou des croyances au marché noir, marginales, interdites. Nous en sommes là.

La radicalisation n'est elle pas un symptôme plus large de la société française qui peine à offrir des références et des modèles, qui souffre de la mise en concurrence entre individus, d'un trop plein de dérision ?

Ce n’est pas qu’elle peine à offrir des références et des modèles, c’est qu’elle ne veut pas en offrir, parce que ce serait contrevenir à l’égalité. Dès les plus petites classes, on ricane sur celui qui réussit, le traitant de fayot et le maltraitant – demandez aux premiers de classe comment ils sont déconsidérés par le ricanement. Par ailleurs, Tocqueville avait déjà expliqué comment les sociétés individualistes égalitaires sont terriblement contraignantes. Une mise en concurrence féroce jette chacun contre chacun. Comme vous êtes détaché de vos communautés d’appartenance, vous êtes pleinement responsable de tout ce qui vous arrive. Vous n’avez aucun recours extérieur. Comme vous êtes censé égal aux autres, vous devez faire aussi bien. Les chiffres que vous avancez montrent bien que d’une manière ou d’une autre, même scolarisés et même bacheliers (ce qui ne signifie plus rien), ces jeunes sont des perdants. Dans une société individualiste, c’est entièrement de leur faute.