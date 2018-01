SOS purée de pois idéologique : mais qu’est-ce que le conservatisme ?

En ayant assuré la direction d’un Dictionnaire du Conservatisme (Editions du Cerf), Olivier Dard, Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin comblent un vide. En effet, il existait un dictionnaire du conservatisme aux Etats-Unis et en Allemagne, mais pas en France. Comment définir le conservatisme? Existe-t-il d’ailleurs une définition simple du terme ou s’agit-il d’une réalité polymorphe ? Ne faudrait-il pas parler plutôt des conservatismes ? Dans cette émission, l’historien Olivier Dard décrit les origines d’un courant politique aux multiples facettes -puisqu’il existe aussi un conservatisme de gauche-, riche par ses acteurs mais aussi par ses moments historiques: ainsi, le conservatisme a eu son âge d’or.

Il a aussi vécu une traversée du désert jusqu’à une forme de renouveau depuis quelques années qui ne se traduit pas dans les urnes. Enfin, ce serait une erreur que de cantonner le conservatisme à la France: dans le monde anglo-saxon, il a pris des formes différentes en étant parfois associé aux courant libéraux. Comme à son habitude, ce Cours d’Histoire dégage les grandes lignes de forces d’un sujet, tout en éclairant le présent et en se posant des questions sur l’avenir. Invité de Storiavoce, Olivier Dard est interrogé par Christophe Dickès.

L’invité: Professeur d’histoire contemporaine à Paris IV Sorbonne, Olivier Dard travaille aussi dans le cadre de l’UMR, c’est-à-dire l’unité mixte de recherche avec Paris I et le CNRS pour le laboratoire en histoire des relations internationales contemporaines et des mondes étrangers. Auteurs de nombreux ouvrages, directeurs de nombreux travaux, il vient de publier aux éditions du Cerf un Dictionnaire du Conservatisme avec Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin. Ce livre rassemble les plumes de plus de cent auteurs: historien des idées, juristes, philosophes, sociologues et journalistes.

