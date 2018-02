SOS exploitants en perdition : cette année, la crise elle-même est en vitrine au salon de l’agriculture

En temps habituels, même si tout n’est pas parfait partout, les revendications s’arrêtent le temps du salon de l’agriculture. Sans qu’aucun mot d’ordre ne soit donné, tout le monde se retrouve derrière l’idée qu’il faut donner une belle image de l’agriculture aux citadins, qu’il faut savoir combler ce sempiternel sentiment d’être mal aimé. Et puis on respecte ceux qui font le déplacement, qui doivent rentrer dans leurs frais par la vente de produits, pas question de leur « casser la baraque »..

Mais depuis quelques années, doucement mais sûrement, le torse est un peu moins bombé. On trouve des emplacements vides d’éleveurs qui n’ont pas fait le déplacement, remplacés à la dernière minute.

La fête, le partage des meilleurs moments avec la foule parisienne deviennent presque factices... Il n’existe pas un seul secteur de l’agriculture qui n’ait récemment souffert de la crise, et cela se ressent.

Cette année 2018 est en plus particulière : outre les très nombreux sujets d’inquiétude (la liste suit), il s’agit en effet du dernier salon de l’agriculture avant les élections professionnelles pour les chambres d’agriculture (en janvier prochain) : en d’autres termes, en plus des inquiétudes légitimes, chaque syndicat agricole, que ce soit pour conserver ses prérogatives, ou pour tenter de se les octroyer, se retrouve dans l’obligation d’occuper le terrain, et ne va pas s’en priver durant cette huitaine. Exit la vitrine et la paix de façade, le visiteur ne pourra pas ne pas se rendre compte de quelque chose...

Les sujets d’inquiétude

Rien que ces dernières semaines, des manifestations agricoles ont été organisées dans plusieurs régions de notre territoire.

Du Centre jusqu’aux Pyrénées, le retrait du classement de nombreux villages en zones défavorisées a causé un immense émoi. En effet, ce classement permet aux fermes de récupérer une aide européenne, l’ICHN (indemnité compensatrice au handicap naturel), qui va (annuellement) de 5 à 15 000 €. Elle correspond à une compensation par rapport à des défauts du terrain (d’où le nom de « handicap naturel ») tels que les rendements y sont bien inférieurs aux zones de plaine : les sommes allouées correspondent au manque à gagner par rapport à l’agriculture en zone « favorisée ». Ce jeudi, Emmanuel Macron a promis une nouvelle carte des zones défavorisées dévoilée prochainement... Mais nombreux sont les agriculteurs qui sont devenus financièrement dépendants de cette aide, d’où une inquiétude forte et légitime.

En Bretagne, tous les mercredis les syndicalistes investissent les grandes surfaces et font des relevés de prix, ils veulent vérifier qu’elles tiennent l’engagement de laisser une marge aux producteurs.

Ce mercredi, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France pour mettre l’accent sur le risque encouru avec la signature annoncée imminente d’un accord de libre-échange entre l’Europe et le Mercosur (les pays de l’Amérique latine). Or, cet accord contient l’importation en Europe de lourds contingents de viande bovine, ainsi que de bioéthanol. De quoi concurrencer largement nos éleveurs et autres producteurs de betteraves.