Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient : l'ouvrage de référence

LIVRE

Comment sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient

de Gilles Kepel

Ed. Gallimard

514 pages

22 Euros

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Pas un jour sans que les actualités nous rappellent combien ce qui se passe en Méditerranée et au Proche Orient impacte directement notre quotidien, sans que les mots Syrie, Daesch, chiites, rythment les flashs d’information, sans qu’on se demande pourquoi on n’arrive pas à trouver une solution pour régler le problème.

Observer, exposer, expliquer, c’est ce à quoi s’applique Gilles Kepel, expert reconnu parce que connaisseur intime des réalités du terrain et observateur depuis plusieurs d’années de la politique de la région.

POINTS FORTS

Comprendre, c’est la promesse de ce livre-somme qui raconte 45 années de vie et donc de conflit, de guerres et de trahisons – dans la région du monde la plus dangereuse.

C’est une histoire en mouvement susceptible de nous éclairer sur notre monde d’aujourd’hui. Le livre fera date grâce à sa capacité à rassembler et rendre intelligible un ensemble de faits qui, mis bout à bout, donnent les clés pour décrypter un monde complexe et en perpétuelle mutation.

Et la France dans tout ça : Kepel pense qu’Emmanuel Macron n’est plus dans la lecture naïve de François Hollande, qui faisait de la Syrie notre guerre d’Espagne, et du départ de Bachar al-Assad le préalable à tout, se privant de toute position de repli. Il mène une politique plus réaliste. “ Le créneau à prendre est celui de la reconstruction du Levant, région essentielle pour la France. Le Levant avait disparu des radars parce que le Golfe avait pris le dessus, Beyrouth avait été effacé par Dubaï. Aujourd’hui, les difficultés du Golfe permettent le retour au premier plan du Levant, qui est la clé de la sortie du chaos “.

Ce livre se lit comme un roman, ce qui ne signifie pas que sa lecture est facile. Le texte est dense, fourni et l’auteur ne s’encombre pas de détails superflus. Tout y est intéressant, important, essentiel même tant Gilles Kepel maîtrise toutes les données de l’équation. Il restitue une vue d’ensemble de façon savante et pédagogique en agrégeant ses entretiens avec des chercheurs et des leaders politiques, sa compréhension des enjeux de la rue et la dimension historique de chaque événement. Sur Daesch par exemple, il pense que sa capacité opérationnelle a été fortement réduite, et depuis un an, il n’y a plus d‘attentat. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas se réformer d’une autre manière, sur un autre logiciel. Le mélange de prédications et de problèmes sociaux qui a donné naissance à cela est toujours là.

C’est donc un exposé complet et compréhensible sur l’ensemble des faits et des interactions qui bouleversent la région, sur les plans politiques, économiques, sociaux, religieux ou culturels. Kepel pointe du doigt les erreurs considérables commises par les Européens mais plus encore par les Américains, contrairement aux Russes, qui ont toujours une analyse plus fine, et sans état d’âme, de la géopolitique de la région. Il pense néanmoins que les Russes ne pourront pas mener seuls la reconstruction du Levant. Il y a les éléments d’une marge de négociation pour une solution politique en Syrie à moyen terme, et un créneau pour la France.